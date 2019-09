El día que a los suecos les cambiaron el sentido de la marcha

De entrada, supongo que te costaría imaginar que el estado fuese capaz de cambiar tantos semáforos, señales de tráfico o avisos pintados en el asfalto.

Pues eso exactamente es lo que pasó en Suecia hace hoy 52 años, el 3 de septiembre de 1967. Bueno, exactamente no, porque pasaron de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha. En 1955, viendo que todos los vecinos escandinavos conducían al revés que ellos, el gobierno sueco decidió hacer un referéndum para ver que le parecería a la población un cambio de lado en sus hábitos de conducción. A los suecos no les gustó la idea. De hecho, no les gustó nada. Un 83% votó en contra de la propuesta.

Pero el gobierno sueco, demostrando un respeto bastante tenue por la democracia, decidió ocho años más tarde que lo cambiarían igualmente. El cambio tendría lugar el tres de septiembre de 1967, que sería conocido ya para siempre como Dagen H o día H, por la inicial de la palabra “Högertrafik” la palabra sueca que quiere decir -muy lógicamente- “tráfico por la derecha”.

El gobierno preparó el mayor dispositivo logístico de la historia del país para asegurar que, en la noche del 2 al 3 de septiembre, el cambio se produciría sin incidentes. Por ejemplo, si el stop estaba pintando en el lado izquierdo, se pintaba otro en el derecho y se tapaba hasta la madrugada de ese día. Todos los vehículos se detuvieron a las 4:50 de la madrugada, tuvieron que cambiar al otro carril, pararse de nuevo y reanudar la marcha a las 5:00. La operación fue un éxito, aunque no puedo decir que les envidio la experiencia a los suecos que estuvieron bebiendo la noche del 2 al 3 de septiembre.