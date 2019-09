Así ha empezado el Curso de Ética Política de Carmena en 'Hora 25'

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha estrenado su este lunes en Hora 25 su Curso de Éitca Política. Un proyecto radiofónico ligado a otro aún mayor: "Estoy ilusionada en la creación de una fundación de ética política porque creo que hay que ir a la raíz del problema. No es posible que la política cumpla con su función de hacer mejor la vida si no tiene unas determinades cualidades".

Según Carmena, "la sociedad ha aceptado que es habitual la falta de ética en la política y que la corrupción es habitual en la clase política". A partir de ahí, en su opinión, "empezamos un descenso en nuestra democracia realmente preocupante".

La exalcaldesa de Madrid también se ha referido a las imputaciones de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el Caos Púnica, pero ha matizado que "una cosa son los procesos judiciales, con sus verdades formales, y otra cosa es que no puede ser admisible que un político se aproveche del dinero de todos, buscando privilegios personales". Según Carmena, "no puede ser que un político mienta, es absolutamente lesivo y, sin embargo, está tan generalizado"...

Carmena ha citado también a un director de periódico que, en una tertulia televisiva reciente, dio por hecho que la apolítica exige mentir. "Los niños perciben la realidad con una limpieza y una claridad que nos tiene que valer para pensar. En un debate con niños en el Ayunamiento, un chavalín nos preguntó por qué los políticos mienten. ¡Es inaceptable! Pero hay una tolerancia absoluta", ha sentenciado.

"Hay que pensar cómo funciona la política, que es a través del derecho. Pero el proceso legislativo es absolutamente inadecuado. ¡En el Congreso no hay ningún sociólogo, no hay más que abogados! La ley es la conducta deseada, pero las leyes están completamente descontextualizadas del comportamiento sociológioco y luego no se evalúa si ha ayudado a resolver situaciones o si agrava los problemas. Las normas solo tienen interés si son titulares de los periódicos", ha dicho.