Convivir con la corrupción

Ciudadanos sigue conviviendo con la corrupción sin ningún pudor. El apoyo del partido de Albert Rivera al Partido Popular de la corrupción tiene su máximo exponente en Madrid. En esta comunidad todos los presidentes autonómicos desde 2003 a 20018 han sido imputados por corrupción, con ellos un buen puñado de altos cargos, muchos de ellos consejeros. En este Partido Popular es donde nació, creció y se hizo la nueva presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien dice no conocer de nada ni a Cifuentes ni a Aguirre, pero con la que colaboró de manera cercana..

En las propias listas que llevó Ayuso a las elecciones se coló algún imputado. En las charca de las ranas, en la que parece que también chapoteaba Aguirre, no estaba ayuso pero las conocía bien a todas. Pues bien, a pesar de todo esto, Ciudadanos, el partido de la regeneración, no lo olvidemos, gobierna con este Partido Popular y cuando se le pregunta, no le tiembla la voz , "que le pregunten al PP", ese partido con el que gobierna.

Más lejos llega el líder Albert Rivera, que ayer al ser preguntado por una reedición de Navarra Suma en el resto de España, una coalición con el PP para unas posibles elecciones, dice que España Suma pero que la corrupción resta. En Madrid parece que no resta. Ni en esas comunidades en las que Ciudadanos ha permitido la perpetuación de los gobiernos del PP tras décadas de gobierno. No lo digo yo, lo dice quien fue uno de los dirigentes de Ciudadanos que abandonó, precisamente, por esa deriva, el partido tiene un problema.