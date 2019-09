Proponemos alternativas de buena música para los servicios de atención al cliente

Según el propio De La Torre, “la cosa cambiaría si esperando por una reclamación escuchásemos una canción con buena calidad y que además nos gustase”. Los criterios de elección de Iñaki cuando le hicimos la propuesta han sido “que la música me relaje mientras espero y que evoque el producto que nos está vendiendo”.

¿Cómo lo hicimos? Primero llamamos a diferentes empresas de servicios, y grabamos las músicas que nos ponían cuando nos ponen en espera. Esas músicas las ha escuchado De la Torre y ha buscado otras alternativas.

Para la empresa de autobuses ALSA, De la Torre propone ‘King of the road’ de Roger Miller. “Es la canción por excelencia de la carretera”.

En el turno de Endesa nuestro experto hizo las veces de publicista y recomendó a la eléctrica un remix de Madison Park y Lenny B de la canción ‘The look of love’ de Nina Simone.

Para Iberdrola el responsable de la música que suena en La Ventana encontró un sustituto en la versión de ‘Cocaine’ de Eric Clapton.

La aseguradora Línea Directa pudo cambiar su “percutivo piano” por un tema llamado 'Jumble sale', de Quantic, “que da un tono más relajado a cualquier reclamación posible”.

Otra aseguradora, esta vez MMT Seguros, nos recibe con “un reagge ratonero” y ‘A grand theme of love’, de Kid loco, es la propuesta de Iñaki para amenizarnos la espera.

Ocaso seguros “tira de promo antigua con aires retro” para hacernos esperar y lo sustituye por “un grupo que se llama Pink Martini “que hace versiones antiguas de grupos modernos”.

Para Renfe se le ha ocurrido utilizar ‘El tren’ ,de la Vieja trova santiaguera y sus onomatopeyas, imitando el sonido del tren para darle un toque de humor a su tiempo”.

En su charla con Jesús Soria quedó patente por parte de ambos que “con una música así, incluso los clientes en espera durante muchos minutos no se enfadarían”. Otra forma de vender imagen, pero en general bastante desatendida.