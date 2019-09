Juancho Hernangómez: "No me importa tener buenos o malos partidos mientras la selección siga ganando"

Juancho Hernangómez ha sido, este viernes en el partido contra Italia, de los mejores jugadores de la selección española. En tan sólo 22 minutos, el español anotó un total de 16 puntos y 4 rebotes. Tras su actuación, el propio Scariolo ha indicado que este ha sido "el primer gran partido internacional con la selección":

"Objetivo cumplido, creo todo el equipo lo hemos hecho super bien. Ha sido una victoria común, un partido duro, uno a 60 puntos. Muy feliz, muy contento por tener la victoria y con esto nos quedamos", indicaba el jugador tras la victoria ante Italia que les coloca en cuartos de final. "No me importa tener buenos o malos partidos mientras la selección siga ganando", añadió.

"Era muy importante este partido, a vida o muerte. Después de los tres primeros partidos que no hemos jugado bien, había dudas. Al final lo hemos sacado. Esta selección sabe competir al máximo, sabe ganar. Ahora toca un partido muy duro contra Serbia pero al final el que viene después es el que importa, el que nos mete en la lucha de medallas" explicaba Hernangómez, añadiendo que prefiere "no ganar a Serbia y pasar el siguiente partido de cuartos, ese es vital".

Ante el mal arranque de Marc Gasol en el Mundial, Hernangómez ha querido defender a su compañero de los malos comentarios en las redes: "Marc ha sido el líder que no se ha visto en los puntos, pero ha estado en la defensa. Un partido que ganamos a 60-67 es que la defensa ha sido impresionante, hay que darle la enhorabuena. En un partido que no ha estado brillante no ha tenido presión, porque hay jugadores que quieren anotar si o si. Ha sabido llevar el partido de la defensa, nos ha hablado, nos ha animado".

"Un día mete uno, otro día otro, es lo bueno que tiene España. Somos 12 jugadores que podemos hacerlo muy bien y gracias al colectivo hemos conseguido esta victoria tan importante", zanjó el jugador.