Francisco de la Torre: "Los ciudadanos no nos votaron para esto"

En el mes de julio, una de las dimisiones más sonadas en la directiva de Ciudadanos fue la de Francisco de la Torre, responsable de Hacienda de la formación liderada por Albert Rivera, y que en las últimas horas anunciaba su reincorporación a su antiguo puesto de trabajo en la Agencia Tributaria.

Este viernes, de la Torre ha estado en 'Hoy por Hoy' explicando los motivos de su salida. Señalaba el ex miembro de Ciudadanos que en primera instancia abandonaba el partido por "discrepancias organizativas dentro de lo que es la oficina económica del Congreso y que tiene propuestas que ya no son viables."

En segunda instancia, Francisco de la Torre consideraba que la postura del "No es no" obligaba a dos situaciones que él no terminaba de compartir: o bien que el PSOE pactase con Unidas Podemos y nacionalistas o una repetición electoral. "Los ciudadanos no nos votaron para esto", añadió.

En otro orden de cosas, ha asegurado que Rivera no ha hablado con Albert Rivera desde su dimisión. "Nos hemos cruzado varias veces en el Congreso y no me ha saludado siquiera. Ni siquiera cuando falleció mi padre contactó conmigo". Una ausencia de contacto que también se ha dado con otros antiguos miembros de la directiva.

Una versión, que ha desmentido la propia dirección del partido a la Cadena SER asegurando que Albert Rivera mandó un mensaje a de la Torre y que se le mandó un ramo de flores cuando falleció su padre.

Me han pedido de @ciudadanoscs que aclare, lo hago: Albert Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de whattsapp (otros miembros de la ejecutiva no lo hicieron), dándome el pésame. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio https://t.co/MV9uZV5AIw — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 6, 2019

Precisamente, esa versión del mensaje la confirmaba el propio de la Torre en su perfil de Twitter. "Me han pedido de Ciudadanos que aclare, lo hago: Albert Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de whattsapp (otros miembros de la ejecutiva no lo hicieron), dándome el pésame. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio."

Por último, Francisco de la Torre ha señalado que regresa a su antiguo puesto de trabajo porque considera que es lo que tiene que hacer un político cuando acaba su "compromiso político".