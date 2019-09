Desahucios invisibles, lo último del drama del acceso a la vivienda

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este viernes los datos sobre la evolución de los precios de la vivienda durante el segundo trimestre de este 2019. El INE indica que el precio de la vivienda sigue subiendo aunque frena el alza, datos que sirven para medir la temperatura de la economía en nuestro país.

Madrid, Cataluña, Andalucía y Baleares siguen estando, históricamente, a la cabeza de las comunidades con los precios más altos y donde los ciudadanos se hipotecan más. ¿Nuestro bolsillo está preparado para asumir este alza del ladrillo? ¿Tiene sentido que los alquileres también estén por las nubes -sobre todo en grandes ciudades- cuando hay más de tres millones de viviendas vacías en nuestro país?

Se frena el precio y la compra de pisos

Rafael Gil, director del servicio de estudios de la firma de Tasaciones Inmobiliarias Tinsa confirma, como señala en INE, que "la tendencia indica un agotamiento del ciclo expansivo" del precio de la vivienda y relaciona esa "estabilización" o "frenazo" de la subida de los precios con la desaceleración en las compras de pisos. Este doble frenazo va al compás, según este experto, con el ciclo económico, que ya marca en España síntomas de parón económico. La evolución del mercado inmobiliario está ligada a la evolución del PIB, del consumo privado, de los salarios... pero siempre estará en relación directa con el ciclo económico, y Gil advierte que en los próximos tiempos ese ciclo será moderado, tanto en España como en el ámbito internacional.

Desahucios invisibles en el alquiler

Irene Sabaté, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona advierte que desde 2014 la tendencia en el precio de los alquileres es alcista, incluso "por encima de los niveles que había antes de la crisis inmobiliaria y financiera de 2007/2008". "Esta evolución no tiene precedentes en nuestro país", señala Sabaté, que avisa que con estos precios no solo se resiente la emancipación juvenil, incapaz de vivir autonómamente. También es un problema para los que ya son inquilinos y al finalizar el contrato de alquiler se les impone una subida que no pueden asumir: "Volvemos a salir al mercado y nos encontramos con unos precios absolutamente inflados". Desde el Sindicato de Inquilinos de Barcelona denuncian que hay una nueva modalidad de desahucios, los desahucios invisibles, diferentes de los desahucios por impago: "Esta expulsión también incumple el derecho de acceso a la vivienda, es un desahucio callado". Consiste en presentar al inquilino una nueva renta que no puede asumir.