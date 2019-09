"El nuevo recibo de la luz no lo entenderá nadie"

El nuevo recibo de la luz, que llegará en enero, ¿va a suponer que lo entendamos mejor? Pues parece que no, según Jorge Morales, nuestro experto, que hoy ha pasado por lo micrófonos de Ser Consumidor. También ha contado que habrá seis tramos horarios frente a los dos actuales y en cada una de ellas los precios

serán diferentes. “Si ahora no entendemos el recibo, a partir de enero será mucho peor: no lo entenderá nadie”.

Los métodos para adelgazar en septiembre “no sirven para nada"

Comer solo alimentos light, evitar los hidratos de carbono por la noche, la fruta después las comidas nunca, un vaso de

vino es como ir al gimnasio una hora son algunas de las supuestas soluciones que sen cuentan, entre otras muchas en las web y redes estas fechas para acabar con los kilitos del verano… Pues bien, el dietista-nutricionista Juan Revenga ha desmentido este y otros en Ser Consumidor esta mañana. “No funcionan ni en septiembre ni nunca. No sirven para nada”.

También ha analizado las noticias de esta semana sobre la obesidad infantil, el aumento de muertes prematuras por consumir bebidas azucaradas y el caso del joven que ha perdido vista y oido por comer únicamente ciertos alimentos procesados.

Adiós a las bombillas halógenas

Alfredo Bergés, director general de ANFALUM, Asociación Nacional de Fabricantes de iluminación, nos ha dado detalles sobre la desaparición en el comercio desde esta semana de las bombillas halógenas y ha dicho que se retiran “porque eran ineficientes” y que sus sustitutas, las LED, “permiten ahorros de hasta más del 50%”.

Ha contado que no hace falta cambiar los soportes de los holágenos para colocar en su lugar las LED, “que además han bajado bastante el precio”.

Listeriosis: “Se pueden plantear demandas”

¿Permiten los casos recientes de listeriosis plantear demandas contra empresas y administraciones por parte de afectados y víctimas? “Sí, se pueden plantear, incluso por la vía penal”. Lo ha dicho en Ser Consumidor Francisco Ojuelos, abogado experto en litigación contencioso-administrativa en derecho alimentario y autor de “El derecho de la Nutrición”. Considera que cabrían estudiar demandas a la empresa por supuestas malas prácticas y los daños creados, con incluso víctimas mortales, “y también contra las administraciones”.