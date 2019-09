Stevie Wonder y el nuevo amigo secreto de Javier del Pino

El nuevo amigo secreto de Javier del Pino analiza la canción I wish de Stevie Wonder. Esta composición forma parte del álbum de 1976, Songs in the key of life. “Es una canción que Wonder compuso después de un día de picnic. Le recordó a sus recuerdos y a sus días de niño. Y con la letra dice que ojalá volvieran esos tiempos”.

“La canción es una secuencia rítmica que Stevie genera con varios sintetizadores y el piano eléctrico. Esta canción logra un momento sublime en la música. No he vuelto a escuchar nada parecido”, explica el misterioso amigo de Javier del Pino, que además cuenta su experiencia de visitar al mismo Stevie Wonder en su estudio de grabación.

Stevie Wonder (1950, Míchigan) es uno de los grandes de la música. Aunque nació ciego, pero fue un niño prodigio y fue todo un pionero en el mundo de la música, ya que fue uno de los primeros artistas en autoproducir un disco y grabar casi todos los instrumentos en él.

“La historia de Wonder da para un biopic de igual éxito que el de Queen”, cuenta el amigo de del Pino, que cada semana contará curiosidades de una canción y alguna anécdota personal que ha vivido con importantes músicos.