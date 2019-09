Victoria Rosell: "Me acusaban de lo que estaban haciendo ellos, hay que tener un cinismo a prueba de bombas"

Escucha la entrevista a Victoria Rosell en 'Hora 25':

"Para mí esto ha tenido un efecto terapéutico". Esta afirmación es de la jueza Victoria Rosell, que ha pasado por el programa 'Hora 25' después de conocer este martes que el magistrado Salvador Alba ha sido condenado a más de seis años de prisión por conspirar contra ella cuando era diputada de Podemos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y tres meses de prisión por un delito de prevaricación, cohecho y falsedad documental, y 18 de inhabilitación.

"Que un juez esté implicado en falsificación de documentos... el poder debe tener un reverso de responsabilidad. Yo llamaba a directores de medios que estaban falseando informaciones y que ni siquiera me llamaban para contrastar y me respondían que era información judicial. Eso era duro, pero era cierto. Con esa dureza de que la noticia tenía veracidad, a mí se me impedía acceder a todo", ha lamentado Victoria Rosell. "Que fuera un juez el que hiciese todo esto en connivencia con un ministro era muy duro. Sobre todo a nivel mediático era difícil que me creyeran", ha explicado.

"Mis hijas tenían 13 y 15 años. Ahora tienen 17 y 19 y es distinto. Mi marido, que es juez, y yo les hemos educado en que el Guardia Civil de la puerta dice la verdad, la prensa dice la verdad... Se les dice que hay gente que quebranta la ley y ellos siempre han tenido claro de qué lado estábamos. Pero al final Las Palmas es un sitio pequeño y alguno ve cosas y te conoce. A mí me estaban acusando de lo que ellos estaban haciendo. Hay que tener un cinismo a prueba de bombas", ha aseverado Rosell, que ha lamentado el efecto mediático que tuvo esa maniobra de Alba.

Cuestionada por los motivos, Rosell ha negado que fuese por motivos ideológicos. "La judicatura, o parte de la judicatura canaria que conocemos a Javier Alba.... Cuando teníamos menos de 10 años de experiencia ya se presentaba al Poder Judicial con el apoyo de Soria. Por desgracia en este país, con una buena conexión con una persona sin escrúpulos como es Soria... (...) Él se ha hecho fotos con Vox, que es lo opuesto a mí, pero esto no es ideológico. Es por crecer en su carrera judicial", ha explicado la magistrada, que ha lamentado que el exministro Soria no tenga que cumplir ninguna condena.

"Las conexiones son evidentes pero la inadmisión de un testigo nos ha impedido preguntar por ello. Tenemos a un periodista que no es conocido que iba a atestiguar que Alba le había pedido un plan de comunicación cuando estuviese en el Poder Judicial y su conexión con Soria, pero no admitieron su testimonio", ha apuntado a la vez que ha defendido el secreto periodístico. "Tengo que aceptar que la revelación de secretos a un periodista es algo que si no lo tienes grabado al juez dándole un CD. Tienes que admitir que qué ustedes tengan derecho a no revelar sus fuentes. Yo lo acepto", ha sentenciado.

Rosell, sobre las negociaciones

Por último, Rosell se ha referido al fracaso de la reunión entre el PSOE y Unidas Podemos cuando quedan 13 días para que acabe el plazo para investir a Pedro Sánchez. "Yo siento lo mismo, estoy dentro, pero tengo un entorno que me está diciendo lo mismo: gente mayor, gente joven... Todos me dicen que si nos acordamos de por qué nacimos y con qué exigencias nacimos. También si nos acordamos del escenario, del PP que había, de los presupuestos de Montoro. A mí me duele profundamente. Me niego a creer que con tanto en común no haya un acuerdo. Yo hablo constanmente con socialistas y me cuesta muchísimo que le tacticismo electoralista se imponga por encima de la militancia", ha comentado.