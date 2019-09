'Sordo', el 'spanish western' que reivindica a los maquis

Los dramas adolescentes son un éxito en taquilla. Uno de los estrenos de esta semana es A dos metros de ti, la historia de amor de dos jóvenes enfermos en un hospital. Pero nuestra película de la semana es Sordo, un western sobre la Guerra Civil que supone el primer papel protagonista para Asier Etxeandia. También llega a la cartelera otra cinta española, Litus, drama generacional de Dani de la Orden, y la película palestina Los informes de Sarah y Saleem. Y también recordamos la filmografía de Claude Lelouch. El veterano director francés estrena Los años más bellos de una vida, secuela de una de sus obras maestras Un hombre y una mujer. En televisión, entrevistamos a Miguel Ángel Silvestre, el actor protagoniza En el corredor de la muerte, la serie de Movistar sobre Pablo Ibar, y en nuestro termómetro de series, repasamos la carrera de David Simon.

Los estrenos de la semana : de 02:00 a 31:00 minutos

: de 02:00 a 31:00 minutos El cine clásico con Sucedió una noche : de 32:00 a 54:00 minutos

: de 32:00 a 54:00 minutos Las series con 'En el corredor de la muerte': de 55:00 a 80:00 minutos

Sordo (Alfonso Cortés Cavanillas)

La figura de los maquis, los movimientos de resistencia al régimen de Franco tras la Guerra Civil, han inspirado numerosas películas en nuestro cine. Bajo la dictadura fueron representados como bandidos, eran los villanos, los traidores… Hasta Gregory Peck interpretó a uno de ellos en Y llegó el día de la venganza, cinta censurada hasta los años 60. Años más tarde, cuando la dictadura agonizaba, se incluirían en lecturas más alegóricas, como El Espíritu de la colmena, y directores como Manuel Gutiérrez Aragón o Mario Camus saldarían cuentas en la Transición para cambiar la imagen sobre estos guerrilleros.

En 2001 Montxo Armendariz recuperaría por todo lo alto a los maquis en Silencio roto y ahora Sordo se atreve con un retrato, una propuesta innovadora, con textura de cómic y tono de western. Inspirado en las historietas gráficas de David Muñoz, Alfonso Cortés Cavanillas combina en su segundo largometraje la violencia y una mirada a la española de los clásicos western crepusculares. Grandes planos generales donde se funde el personaje con la naturaleza, en este caso las montañas de Cantabria, persecuciones a caballo y una estética sucia y oscura.

SORDO Duración 126 min. Dirección Alfonso Cortés-Cavanillas Guión Alfonso Cortés-Cavanillas, Juan Carlos Díaz Reparto Asier Etxeandia, Aitor Luna, Hugo Silva, Marián Álvarez, Imanol Arias

La cinta cuenta la historia de Anselmo, un profesor que años después de la Guerra encabeza un sabotaje en el que se queda sordo tras una explosión. Acorralado por el Ejército, emprende una huida por el bosque, escurridizo y fiel a sus compañeros, la incapacidad para oír lo va convirtiendo en un animal solitario que desarrolla habilidades para defenderse, pero también necesita calor. Asier Exteandía interpreta a este maquis en su primer papel protagonista.

Hugo Silva es el compañero apresado y Marian Álvarez encarna y representa a esas mujeres que conforman en la posguerra la red de apoyo de estos movimientos. Estoicas que sufrían con la espera otra forma de violencia. Las fuerzas del orden buscaban venganza. Entre la represión y el entendimiento están los militares interpretados por Aitor Luna e Imanol Arias, quien conforman el resto del reparto.

Financiada sin ayuda de las televisiones privadas ni apoyo público, la música y el juego con el sonido propician una experiencia inmersiva en ese espacio y esa época. Sordo es un acercamiento diferente y valiente, con una producción muy cuidada, a una historia de incomunicación, la que sigue y precede a todas las guerras.

Litus (Dani de la Orden)

El joven director plantea en una comedia amarga la forma de enfrentar la muerte entre un grupo de amigos y retrata el pesar generacional ante la pérdida de vínculos, la frustración y la depresión. Basada en una obra teatral de Marta Buchaca, utiliza una reunión de amigos por la muerte de uno de ellos para hablar de las formas de enfrentar el dolor y la capacidad de mitificación de la pérdida.

LITUS Duración 90 min. Dirección Dani de la Orden Guión Marta Buchaca, Dani de la Orden Reparto Marta Nieto, Álex García, Adrián Lastra, Miquel Fernández, Belén Cuesta, Quim Gutiérrez

En la cinta, protagonizada por Quim Guitiérrez, Belén Cuesta, Miquel Fernández, Alex García, Adrián Lastra y Marta Nieto, los amigos también sacan todo lo que se habían guardado y escondido. La cita configura un retrato generacional sobre el reencuentro, el desconocimiento, los vínculos desgastados y la erosión de las relaciones. La catarsis en ese piso acaba siendo un retrato de cómo nos interrelacionamos en la sociedad actual.

A dos metros de ti (Justin Baldoni)

A DOS METROS DE TI Duración 116 min. Dirección Justin Baldoni Guión Mikki Daughtry, Tobias Iaconis Reparto Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias

Justin Baldoni, conocido por su papel como Rafael en la serie 'Jane the virgin', es un actor, cineasta, activista y emprendedor interesado en las historias con trasfondo social. Baldoni confiesa: "Hace unos siete años se dio cuenta de que tenía que esforzarme por intentar cambiar el mundo. Una de las ideas que surgieron fue 'Mis últimos días', un programa sobre la vida contada por enfermos terminales. Gracias a ese programa conocí a una joven asombrosa llamada Claire Wineland, que padecía fibrosis quística". Esa joven le ha ayudado mucho en su primera película: 'A dos metros de ti'. La protagonizan dos jóvenes enfermos de fibrosis Stella y Will, interpretados por Haley Lu Richardson y Cole Sprouse, quienes se basaron en experiencias de Claire para poder entender lo que era pasar por eso.

Stella es una popular videobloguera que pone pasión en todo lo que hace a pesar de sus dificultades y Will es todo lo que ella evita, un chico rebelde y transgresor que no parece tomarse en serio ni su propio futuro. Aunque parece que su relación no puede llegar a ningún sitio, acaban enamorándose y la cinta nos cuenta como, teniendo que guardar siempre dos metros de distancia para no contagiarse, viven su amor.

Los años más bellos de una vida (Claude Lelouch)

LOS AÑOS MÁS BELLOS DE UNA VIDA Duración 90 min. Dirección Claude Lelouch Guión Claude Lelouch, Valérie Perrin Reparto Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée

Una historia entrañable de amor eterno. Más de 50 años después, el veterano director francés cierra en esta secuela su obra maestra 'Un hombre y una mujer'. Lelouch coloca al hombre en una residencia de ancianos, un antiguo piloto de carreras, mujeriego y seductor, que ahora le falla la memoria. Pero de sus recuerdos no puede borrar a su gran amor, la mujer que lo encandiló y dejó huella en su vida. Gracias a la mediación de su hijo, ambos se reencuentran en un viaje emocional y terapéutico, lleno de corazón, con imágenes de la película original.

¿QUÉ HEMOS HECHO PARA MERECER ESTO? Duración 91 min. Dirección Eva Spreitzhofer Guión Eva Spreitzhofer Reparto Caroline Peters, Chantal Zitzenbacher, Simon Schwarz

¿Qué hemos hecho para merecer esto? (Eva Spreitzhofer)

Otro de los estrenos de la semana viene de Austria, pero tiene un título que recuerda a una de Almodóvar. Es ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Se trata de la primera película de la realizadora Eva Spreitzhofer. Es la historia de una chica de 16 años que se convierte al Islam. Su madre es una cirujana, feminista convencida, que no comprende por qué su hija adopta voluntariamente todos los preceptos de la religión musulmana. La directora, Eva Spreitzhofer, ha estado en Madrid y asegura que en su película quería jugar con todas las contradicciones políticas y religiosas que hoy en día se dan en muchos países europeos. “Escogí una familia liberal, compuesta por muchos miembros muy distintos y que tienen una visión muy progresista de la vida. Y cómo su perspectiva de las cosas va cambiando cuando ven a su propia hija en su habitación poniéndose el velo. Y cómo sus amigas, que también son austríacas de nacimiento, se han hecho musulmanas. No son inmigrantes. Por eso mi película no trata de la inmigración. Para mí trata de otras cuestiones. Quería poner de relieve cómo encaramos ese hecho desde otra perspectiva y punto de vista”.

CUATRO MANOS Duración 94 min. Dirección Oliver Kienle Guión Oliver Kienle Reparto Frida-Lovisa Hamann, Friederike Becht, Christoph Letkowski

Cuatro manos (Oliver Kienle)

Dos hermanas fueron testigos de un brutal asesinato cuando eran unas niñas. Con los años, una intenta pasar página, ser pianista y enamorarse, y la otra vive atormentada por ese suceso. Cuando los asesinos salen de prisión después de 20 años, pretende enfrentarse a ellos, pero un accidente lo cambiara todo. Entre el thriller más oscuro y cerca del terror, es una historia obsesiva y enfermiza de identidades fusionadas, violencia y enajenación. Sobresaliente trabajo de las dos jóvenes actrices en un cinta con la estética del mejor noir nórdico.

Los informes de Sarah y Saleem (Muayad Alayan)

LOS INFORMES SOBRE SARAH Y SALEEM Duración 127 min. Dirección Muayad Alayan Guión Rami Musa Alayan Reparto Ishai Golan, Hanan Hillo, Maisa Abd Elhadi, Kamel El Basha, Sivane Kretchner

Drama sobre la relación adúltera de Sarah, una mujer israelí que dirige un café en el oeste de Jerusalén, y Saleem, un ciudadano palestino. La cinta aborda las consecuencias de esa relación clandestina cuando se hace pública, no solo a nivel personal, sino en el contexto político del conflicto árabe-israelí. Un relato que aborda el empoderamiento femenino.

Dulcinea (David Hebrero)

DULCINEA Duración 98 min. Dirección David Hebrero Guión David Hebrero, Steven Tulumello Reparto Steven Tulumello, Sara Sanz, Germán Torres, Thalma de Freitas, Phil Miler

Es el primer film de un joven español afincado en Los Ángeles que se llama David Hebrero. Es la historia de un joven norteamericano obsesionado con El Quijote. David Hebrero se marchó a Los Ángeles cuando apenas tenía 19 años y allí ha trabajado en multitud de oficios, dentro y fuera del cine, hasta que ha podido hacer esta película. Una idea que nació cuando se dio cuenta de que en Estados Unidos prácticamente nadie conocía a Don Quijote.

Auteretrato (Gaizka Urresti)

AUTE RETRATO Duración 98 min. Dirección Gaizka Urresti Guión Nacho Cabana, Juan Moya, Gaizka Urresti Reparto

Cantautor, poeta, músico, pintor… Luis Eduardo Aute es un artista total. Y el cine tampoco le es ajeno. De joven, como reconoce en el documental que ha dirigido Gaizka Urresti y que se ahora se estrena, pretendió ser director de cine. “Quise entrar en la escuela de cine, pero en aquellos años se pedía el "preuniversitario" y yo no le tenía, me suspendieron dos años y no pude entrar”. Fue entonces cuando se lanzó a rodar cortos. “Tiene un cortometraje, A flor de piel, muy universo Aute, muy Las cuatro y diez que protagonizan Jaime Chávarri y Ana Belén”, nos cuenta Gaizka Urresti, director de Aute Retrato.