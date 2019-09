Comedia Perpetua | 2x03 | Este programa está mamadísimo

Comedia Perpetua 2x03 | Phiena y Yoryer en el Tinder. Eso funciona siempre.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín y Miguel Campos.

******************************************

Wikipedia de Whoopi Goldber, la cómica con la que empezamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Whoopi_Goldberg

Hoy en Thank you for this beautiful comedy hablamos de "My favourite shapes", de Julio Torres. Puedes verlo completo en HBO.

https://youtu.be/LLRwd6dXjB

******************************************

Siguenos en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/

Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ