Margarita Geuer: "Lloré cuando vi que Willy iba a jugar el Mundial con mi apellido"

Este viernes la selección española de baloncesto disputa la semifinal del Mundial ante Australia, en busca de asegurar una medalla en la gran final del próximo domingo.

Para conocer las sensaciones del vestuario, pasó por 'El Larguero' la madre de Juancho y Willy Hernángomez, Margarita Geuer. "Por ahora no estoy nerviosa, me pongo nerviosa justo antes de los partidos, pero no estoy nerviosa por el partido de mañana. Estoy muy orgullosa de mis hijos porque son muy sacrificados, ganen o pierdan siempre estoy muy orgullosa de ellos".

Margarita reconoció que no pensaba que sus hijos fueran a ser profesionales. "No pensaba que fueran a llegar tan lejos ni a la NBA. A nosotros nos importaba que lo pasasen bien haciendo deporte, luego con su esfuerzo y su sacrificio están llegando donde están llegando, ha sido trabajo de ellos".

También dejó claro que le encantó el detalle de su hijo Willy con la camiseta. "Ha sido una sorpresa muy grande. Me emocioné mucho y hasta lloré cuando vi el roster por redes sociales, lo reconozco. Se lo había puesto ya en las categorías inferiores porque me hacía mucha ilusión. Se lo agradezco muchísimo".

Por último, mostró precaución de cara al partido. "Prefiero no pensar en si ganamos el Oro, tenemos que ser como el Cholo e ir partido a partido. Eso sí, siempre hemos confiado en ellos. En cuanto confiasen en sí mismo podían ganar a cualquiera, Serbia, por ejemplo, estaba jugando mejor pero no eran mejores. Yo soy del Betis, lo del Cholo lo digo porque creo que es lo que hay que hacer, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".