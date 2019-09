Joan Gaspart: "Llamé personalmente a Bartomeu para decirle que si podía fichase a Neymar"

Joan Gaspart, el que fuera presidente y vicepresidente del FC Barcelona, cuyo vínculo con el club fue vigente entre 1978 y 2003 ha atendido a los micrófonos de El Larguero con Manu Carreño.

La actualidad culé pasa por las declaraciones de Leo Messi, y sus dudas sobre si el Barcelona lo ha intentado todo para traer de vuelta a Neymar, que para Gaspart no es un pulso a la directiva: "No me da la impresión de que Messi quiera echar un pulso a nadie. Conozco muy bien a Leo Messi, lo fiché yo, y no es su forma de actuar. No ha habido ningún pulso de nada, para nada"

Más allá de eso, Gaspart ha querido resolverle las dudas al crack argentino: "Me consta, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que el Barça y su presidente Bartomeu han intentado fichar a Neymar", a lo que añade que se puso en contacto con el actual presidente del club culé: "Llamé personalmente a Bartomeu para decirle que si podía fichar a Neymar que lo fichase. Ya me olvidé del rencor que le pudiese guardar a Neymar".

Las exigencias del club parisino han acabado con la negociación, un fracaso en el mercado que ha vivido ya Gaspart: "El PSG puso al Barcelona el precio de 300 millones de euros, hay cosas que hay que dejar de hacerlas por dignidad".

En la entrevista a Leo Messi, también se habla sobre la importancia del jugador en la planificación deportiva: "Estoy segurísimo que él solo ha dado una opinión. Un jugador se llame Leo Messi o como se llame claro que puede pedir un fichaje". El expresidente del Barcelona haría todos los fichajes posibles, excepto uno.

"Al que nunca volvería fichar es a Figo, si se le hubiese querido tocar con todos los objetos que lo tirasen, le hubiesen tocado. Él iba provocando para que la gente se los tirasen, lo digo con toda la palabra" sentencia Gaspart.