Esteve Rubio: "Él lo tenía clarísmo, me decía 'papá vamos a hacer algo grande'"

Esteve Rubio, padre de Ricky Rubio, atendió a los micrófonos del último tramo de Carrusel para hablarnos de cómo ha vivido que su hijo haya sido nombrado MVP del torneo y integrante del quinteto ideal del Mundial. Su emotivo testimonio, tras perder a su madre durante este año, también fue valorado por su padre.

Después de ser elegido el mejor del torneo, así se sintió su padre: "Tengo mucho más orgullo del Ricky persona que del Ricky jugador", afirmó. Un palmarés que aumenta desde que ganó sus primeros metales en categorías inferiores, sin embargo, su padre cree que lo puede aumentar un poco más: "Un día, un anillo ¿no?¿por qué no?"

Esteve Rubio no veía este Mundial como lo vislumbraba su propio hijo: "Él lo tenía clarísmo, me decía papa vamos a hacer algo muy grande. Soy mas escéptico y me tuve que callar la boca". A pesar de que Ricky Rubio, en palabras de su padre, mira más por el equipo, aunque admite que "es un orgullo tremendo que le elijan el mejor jugador del torneo"