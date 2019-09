Miguel Lorente: "Es un error no contar con las consecuencias globales que tiene la violencia de género"

Este lunes, un hombre ha asesinado a su expareja cuando ella estaba llevando a los niños al colegio en Valga, Pontevedra, pero ella no ha sido la única víctima del agresor: en el ataque también ha disparado a su exsuegra y a su excuñada que también han fallecido pero ellas no constarán en las estadísticas como víctimas de la violencia de género. "Es un error no contar con las consecuncias globales que tiene la violencia de género. Estas dos mujeres han sido asesinadas por violencia de genero. Si no, ¿cuál va a ser el indicador que vamos a considerar en las estadísticas?", se pregunta Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género y médico forente.

Lorente recuerda que, precisamente, cuando a finales de los 80-principios de los 90, un grupo de especialistas definieron la violencia machista, "una de las características diferenciales es que era una violencia extendida, que se puede dirigir hacia otras personas cercanas que el agresor considere que han influido para que rompa a relación de pareja o para enfrentarse al agresor". Por eso, cree que hay que contabilizar "todo el impacto que produce, no solo las mujeres que forman la relación de pareja", cuando se habla de este tipo de violencia distinta "que no busca tanto el daño, que es un instrumento más, como el control".