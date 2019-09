"Las muertes que ha habido en EE. UU no pueden darse aquí"

Los vapeadores no creen que se pueda equiparar el vapeo con el consumo de tabaco. Por eso ayer se manifestaron frente al Ministerio sede Sanidad, para protestar por la última campaña institucional en la que se igualan los efectos de una y otra práctica. No creen que sea equiparable. Pero no piensan igual los sanitarios. El domingo hablamos precisamente de lo que ha pasado en EEUU, cinco vapeadores fallecidos y varios cientos de afectados.

“Nos preocupa lo que ha pasado en EEUU, con cinco jóvenes muertos y muchos afectados por el vapeo. Ya lo han avisado las autoridades sanitarias americanas, están tomando medidas y nosotros ya lo dijimos: no sabemos los efectos que puede tener vapear ni a corto ni a largo plazo”, nos dijo en Ser Consumidor Francisco Camarelles, médico de familia y portavoz del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.

- ¿Les gusta entonces la campaña de Sanidad en el que iguala el vapeo con el tabaco?

- La campaña es muy clara: tabaco y similares atan y matan. En todas sus formas. Está claro que el apeo utiliza sustancias que no con inocuas. Tienen efectos que desconocemos, por ejemplo para los pulmones, apostilló Camarelles.

No piensa igual Arturo Rives, presidente de la Union de Promotores y Empresas del Vapeo. “Nos alarma lo que ha pasado en EEUU, es un problema de salud público, pero el problema no es el vapeo sino algunas sustancias que se han utilizado allí: aceite de cannabis y otras, eso es lo que ha provocado las muertes”, dijo rotundo en Ser Consumidor.

- ¿No podría pasar en España?

- Es imposible que pase. Lo controles sobre las sustancias que empleamos son extremas y necesita autorizaciones europeas y del Ministerio de Sanidad. Además, aquí no hay lugar a que actuase el mercado negro, como ocurre allí, remarcó el empresario del vapeo.