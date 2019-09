Charles Chaplin también fue ilegal

Cuando tienes una entrevista de trabajo y deciden que no das el perfil que busca la empresa o te ponen cualquier excusa similar, siempre hay una parte de ti mismo que dice “Pues vosotros os lo perdéis”. Y no digo que pase en todos los casos, pero a veces es cierto.

Algo parecido debió pensar Charles Chaplin el 19 de septiembre de 1952. Ese día, Chaplin volvía a los Estados Unidos después de haber asistido al estreno de Candilejas en su país natal, el Reino Unido. Charlot llevaba años viviendo en los Estados Unidos, pero aquel día los Servicios de Inmigración le dijeron que no podía volver a entrar en el país.

En 1952 ya hacía años que funcionaba el Comité de Actividades Antiamericanas, también conocido como “la caza de brujas de McCarthy”. Su cometido era básicamente buscar sospechosos de practicar la actividad más antiamericana de todas: ser comunista. Y Chaplin, lo era, aunque según sus propias palabras, él quería “hacer películas, no una revolución”.

Eso no quita que contribuyese al enriquecimiento de Hollywood y la sociedad americana con sus películas. Pero en palabras de un senador americano, contribuía “a destruir la fibra moral de América”, y eso no se podía consentir. Ya se había negado a testificar ante el infame comité; este no había descansado hasta que consiguió que Charlot fuese considerado como indigno de vivir en Estados Unidos y dio instrucciones para que no le permitiesen volver a entrar en el país.

Así que el 19 de septiembre de 1952 Chaplin se tuvo que buscar un nuevo hogar, que fue Suiza, jurando que no volvería a Estados Unidos “ni aunque Jesucristo fuese su presidente”.

Lo cierto es que sí volvió, después de mucha insistencia, cuando en 1972 le dieron el Oscar Honorífico. No se lo dedicó a McCarthy y sus amigos, pero seguro que los tuvo presentes cuando subió a recibirlo entre aplausos.