Quizá no lo recuerden, pero la última vez que fracasó una legislatura, el Congreso fue un teatro. En sentido literal: en homenaje a Cervantes, hubo actores por los escaños y en las tribunas, que vestían y hablaban como el Quijote. La diferencia es que esta vez no han hecho falta actores -profesionales-, porque teatro había. Y hasta un poco del Quijote. Casado habló ayer de tramoya y de escenificación. De teatro.

De tanto decirles que la política parecía una serie se portaron como guionistas en vez de como estadistas, que es como alguno se describe al verse en el espejo. Porque mirarse, se miran. Si no, no hubiera sido el ego una de las palabras de esta etapa.

Al final de los días, han jugado a los giros de guión que, en realidad, estaban vacíos. Para poder creer a Albert Rivera, uno tenía que olvidar lo que Rivera era, lo que Rivera había dicho y contra quién. Solo así, con una amnesia total, uno podía creerse algo.

Se pensaban en 'Juego de Tronos' y quién sabe si no estaban en 'Aquí no hay quien viva'. Lo que estaban era pidiendo el voto y empezaron pronto con el reparto de las culpas, que de eso irá esta campaña. Se acabó lo de vote contra la izquierda o contra la extrema derecha. Ahora, vote contra el culpable. Lo que está visto es que aquí el voto se pide siempre contra alguien: que esto es España, no Dinamarca.

Ahí estaba Sánchez, en prime time desde la Moncloa, abriendo telediarios. La última comparecencia después de las cartas y el estimado Albert, después de inflar el mito de que algo pasaría en el último minuto. Nada. Estaba todo escrito. A media tarde, así se despidió el socialista Odón Elorza en un congreso a punto de disolverse: "No estamos siendo en este Congreso o en el Parlamento, ejemplares. Entonemos el mea culpa y hagamos un propósito muy serio de enmienda y rectifiquemos todos y todas. ¡Y si no tengo oportunidad, por si acaso, les deseo feliz Navidad!".

Pues eso, Feliz Navidad.