Irresponsables e incapaces

Se consumó el fracaso. Nuestros partidos y, principalmente nuestros líderes, le han fallado gravemente a la sociedad. Han defraudado las esperanzas del 28 de abril y han evidenciado una impericia profesional absoluta, agravada por una soberbia que, francamente, no sé en qué méritos se apoya. A punto de entrar en el quinto año consecutivo de inestabilidad con cuatro elecciones, lo razonable sería lo contrario a la soberbia, lo razonable sería que dudaran de su capacidad para desarrollar la tarea política a este nivel. He de confesar que yo sí dudo; creo que en la actual realidad multipartidista los políticos que no saben pactar no valen para esto.

Es una catástrofe cuyos efectos veremos de inmediato. El primero de ellos no puede ser más dañino: de cara a las próximas elecciones nadie va a poder manejar argumentos, pues todos han quedado inservibles de tanto manoseo. Su espacio lo ocuparán los reproches de todos a todos, nada menos aportador.

Así que olvidémonos de construir. La campaña electoral solo buscará culpables y las urnas del 10 de noviembre solo buscaran castigo con el voto o la abstención. Soplan malos vientos, húmedos y sucios, perfectos para movilizar a los activistas más fervientes, pero inútiles para ilusionar a los decepcionados y del todo disuasorios para el público en general. Argumentos quemados, líderes quemados y una sociedad muy quemada, y sobre todo, más tiempo perdido, irresponsablemente inactivo con todo lo que hay que hacer y sin gobierno con los acontecimientos que se avecinan dentro y la peligrosa agitación que se observa fuera.