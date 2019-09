El parón en la economía, la reforma educativa o la exhumación de Franco: los temas paralizados por el bloqueo

Escucha el tramo completo de 'Hora 25' con el análisis de los temas pendientes de la sociedad española paralizados por la inestabilidad política:

España está abocada a unas nuevas elecciones el próximo día 10 de noviembre, tal y como ha explicado el líder del PSOE, Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el rey Felipe VI y tras el comunicado de la Casa Real en el que el monarca ha constatado que "no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza".

Al no conseguir Pedro Sánchez los apoyos necesarios, ya sea mediante un acuerdo con Unidas Podemos y los partidos nacionalistas o mediante la abstención de los partidos de centro-derecha son muchos los asuntos de interés nacional que se quedan pendientes de aprobación o tramitación parlamentaria o gubernamental.

La amenaza de una nueva recesión en Europa y el "enfriamiento" de la economía española, la reforma educativa, el copago farmacéutico, la lucha contra la violencia machista, las ayudas al cine, el mundo de las plataformas de streaming, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, la Ley de la Memoria Histórica, la reforma del CGPJ, la ley del cambio climático o el amento del gasto en Ciencia son solo algunos de los asuntos de vital importancia que quedan paralizados o aplazados por el bloqueo parlamentario.

Economía: la amenaza de una nueva crisis y el "enfriamiento" de la economía española

Desde el PSOE ya se ha instalado un concepto en lo que a la economía se refiere, y este es el del "enfriamiento". Este término estará muy presente por parte de los socialistas en la campaña electoral que comenzará de forma oficial en las próximas semanas, pero en la que estamos ya casi instalados.

La previsión para la economía española era que creciera al 2,3%. Sin embargo, ya nadie sostiene eso. Es cuestión de tiempo que se anuncie que ese 2,3% no llegará. El consumo ha ido perdiendo cierta fuerza. El año pasado era de un 2,1%, este año es del 1,8% y el año que viene será del 1,7%. Las empresas también han ido menguando por la incertidumbre política: de un 5,3% al año pasado, a un 3,1% este año y en torno al 3% el año que viene. El gasto público, sin presupuestos y sin perspectivas y posibilidades de gastar, también mengua. Todo se fiaba al sector exterior, que iba bien hasta el 'brexit', la guerra comercial de EEUU y China, Alemania en recesión, la subida del petróleo, etc. Nadia Calviño sostenía que "el crecimiento será cercano al 2%", pero ya no afirma que será de un 2,3%. "Estamos en un contexto internacional particularmente complejo", ha dicho Calviño este mismo martes.

El único dato positivo es que las nóminas han ido subiendo un 2,1% y la única perspectiva positiva es saber cómo de importante va a ser ese enfriamiento al que hace referencia el PSOE. "Muchos de los que no vieron la crisis de 2008-2009 se están cubriendo diciendo que viene una nueva gran crisis, pero igual que hubo un exceso de tranquilidad entonces, quizás ahora está sobredimensionada la crisis futura", afirmaba este martes el exministro de Economía, Miguel Sebastián.

El sector más duro de los empresarios afirma que la subida de impuestos que planeaban Sánchez e Iglesias habría frenado más a las familias. El Gobierno lo que dice es que de momento esto no se ha parado. Los empresarios no lo dudan y afirman que cuanto antes haya elecciones, mejor. "Los empresarios quieren un gobierno estable y que pueda hacer reformas fiscales necesarias", así lo dice Jon de Zulueta, del Círculo de empresarios.

Hay una agenda de reformas estructurales pendientes permanentemente. Medidas como la reforma del sistema de financiación autonómica. La reforma fiscal también es un problema que apremia. Hay muchos impuestos, especialmente a las tecnológicas, que siguen en el aire. Otro tema a tratar es qué se hace con la reforma laboral, si se elimina del todo, si se eliminan "los aspectos más nocivos" como dice Sánchez o si se deja como está. Y por último, hay que debatir qué se hace con el mercado eléctrico, el mercado del gas, las pensiones... Temas de vital importancia que afectan a millones de españoles.

Sociedad: reformas educativas y lucha contra la violencia machista

Ya van cinco años con la Lomce. Con la reforma educativa desaparecería la segregación entre buenos y malos alumnos, la Religión no contaría para la nota media, se recuperaría la Educación en Valores, se acabaría con el lío de asignaturas troncales y especificas, la educación concertada tendría menos peso o habría un plan para los repetidores de curso. Además con los Presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy, no se han revertido los recortes en las aulas, ni se ha podido rebajar el precio de las matriculas universitarias ni se ha aumentado la partida de becas ni se ha cambiado el sistema del PP que provoca que muchos universitarios cobren el dinero a final de curso. Y la educación gratuita de cero a tres años se esta convirtiendo en una utopía.

Una de las grandes promesas de este Gobierno está congelada y hay que tener en cuenta que el copago farmacéutico ha provocado que muchos pensionistas, enfermos crónicos y en situación vulnerable, dejaran incluso de tomar parte de los medicamentos que necesitan. Medicinas que recetan los médicos de los centros de salud, que siguen con una gran sobrecarga laboral y con cinco minutos para cada paciente. No hay dinero para la atención primaria. Y el sector teme nuevos reajustes y recortes sanitarios, sobre todo en el funcionamiento diario los hospitales, por el bloqueo del dinero de la financiación autonómica. Casi todas las comunidades ya se han pasado del tope de gasto sanitario.

Este verano el repunte de la violencia machista ha sido preocupante con el terrible y ultimo asesinato de este lunes en Valga que acerca la estadística a la cifra global del año pasado: en 2018 hubo 48 asesinadas. Gran parte de las 213 medidas del Pacto de Estado están sin desarrollar y tampoco hay seguimiento de las que se han implantado. Aquí hay una zona de sombra total. Y otras propuestas, que no dependían de nuevos presupuestos, no se pueden aprobar, como la suspensión de las visitas a los padres maltratadores. Esta es una reforma legal que necesita pasar y tramitarse en el Congreso. Y si hay elecciones, imposible.

Vuelta a empezar con la eutanasia. La semana pasada el Congreso aprobó, con el rechazo del PP y de Vox, la toma en consideración de la ley del PSOE y no ha servido de nada. Así que habrá que partir de cero en la próxima legislatura. Es un nuevo derecho con amplio respaldo social, ocho de cada diez ciudadanos lo apoyan y que se plantea ademas como una prestación gratuita dentro de la sanidad publica. Y otro derecho, ya adquirido y que se vendió como el cuarto pilar del Estado de Bienestar es el de las ayudas a la dependencia, ahí está moribundo por los recortes y sin financiación para reducir la lista de espera de 250 mil personas.

Cultura: acabar con los presupuestos del PP y fomentar las ayudas al cine

El principal escollo que es que Cultura sufre los presupuestos del PP y sus recortes. Las ayudas al cine se otorgan en dos convocatorias anuales, el no tener Gobierno ha atrasado las convocatorias y los dos últimos años solo ha habido una. Eso retrasa los rodajes y en algunos casos los suspende, tal y como explica Mariano Barroso, director de cine y presidente de la Academia de Cine: "Se detiene todo, todo se para hasta que haya Gobierno y nombramientos, y se para el reloj. Es una mala noticia y es algo que, en cierto modo, es una irresponsabilidad", decía Barroso.

Los rodajes disminuyen por la falta de fluidez en las ayudas, también porque al tener menos convocatorias es más fácil que haya errores administrativos que tarde en subsanarse un año entero. También afecta al cine español que no haya más presupuesto para los rodajes. Actualmente son 35 millones para la producción de películas, una cifra escasa y de los tiempos de la crisis, que está lejos de lo que otorgan países como Francia (666 millones), Alemania (150 millones), Italia (400 millones), o incluso Estados Unidos a través de las desgravaciones fiscales, que es otra de las grandes reformas pendientes.

Si ponemos el foco en las nuevas plataformas de streaming, las que están como Netflix, Amazon o HBO, y las que llegan como Apple y Disney+, descubrimos que no hay ninguna directriz y, en parte, eso se debe a la falta de ejecutivo. En esta guerra del streaming, no hay regulación sobre qué deben producir estas empresas, algo que sí se les exige a las televisiones privadas, obligas a invertir en cine español.

La ansiada Ley de Mecenazgo es otro de los asuntos olvidados con la crisis política. Una ley en la que están de acuerdo los principales partidos, pero que no haya Gobierno hace imposible empezar a trabajar en algo que piden varias disciplinas culturales, como teatro, museos o cine.

¿Qué pasa con el Thyssen? El nuevo gobierno deberá negociar antes de que acabe el año con la Baronesa. La colección de la baronesa, formada por 429 obras que Tita Cervera prestó gratis al Estado hace 20 años, sigue en manos públicas porque el acuerdo se ha prorrogado desde 2011. En ese año terminaba el préstamo. En la actualidad tiene hasta el 31 de diciembre de este año para decidir si sus obras de arte permanecen en España o por el contrario se las lleva a otro país. Su colección está valorada en más de 410 millones de euros. ¿Qué pasaría entonces si se repiten las elecciones o hubiera una investidura fallida? Muy sencillo. El calendario volvería a complicarse, y difícilmente podría cerrarse un acuerdo con el Gobierno antes de que finalice 2019.

El Museo del Prado tiene pendiente finalizar su ampliación. La prórroga de los presupuestos de 2018 ha dejado en el aire el compromiso del Gobierno de dotar a la institución con 10 millones de euros para restaurar el Salón de Reinos que recupera el antiguo salón del trono de Felipe IV. Aunque remarcan desde el Prado que no tienen posición política, sí reconocen que es necesario concluir su ampliación para poder exponer sus colecciones y rematar uno de los museos más importantes del mundo. Y en cuanto al Reina Sofía, más de lo mismo. La prórroga de los presupuestos de 2018 ha desvanecido la posibilidad de hacer nuevas inversiones o adquisiciones. Los presupuestos, dicen desde el museo, corresponden a una época de crisis. Aseguran que los proyectos ordinarios van saliendo, pero no pueden hacer frente a otros relacionados con la educación, archivos o incremento de la colección.

No podemos olvidar el gran melón que tiene ahora mismo el Gobierno en funciones con la SGAE. El nuevo gobierno tendrá que tomar una decisión, una vez que la justicia decida, después de la intervención de esta entidad de gestión. Todo esto sin meternos en el melón de la SGAE, a la espera que lo diga la justicia, nueva ley del INAEM, instituto de las artes escénicas y música, o más presupuesto para conservación y patrimonio, después de ese susto que tuvimos en El Escorial.

Tribunales: la exhumación de Franco y la derogación del artículo 324

Uno de los grandes golpes de efecto de esta corta legislatura del PSOE fue el anuncio de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La decisión final depende de lo que decidan los jueces del Supremo y en el caso de que dieran el visto bueno sería le Gobierno el que decidiera qué hay que hacer con la exhumación de Franco.

En lo judicial la lista de asuntos pendientes es muy amplia y la lista de iniciativas parlamentarias que se van a ver frenadas o enterradas. Por ejemplo, la ley de la Memoria Histórica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde los partidos son incapaces de llegar a un acuerdo e incluso se boicotean entre ellos. También es importante la reforma del estatuto de los fiscales, la justicia universal o la derogación del artículo 324, que pone plazos a la instrucción de los casos.

Ciencia: ley de cambio climático, reducción de las emisiones y el gasto al 2% del PIB

Una ley de Cambio Climático que ya prometió Mariano Rajoy en 2015 y que también se ha prometido posteriormente por Pedro Sánchez y que no se ha aprobado por el bloqueo político. Una ley que es importante porque debe establecer los recortes en las emisiones de CO2. La ONU pide que las emisiones para 2050 sean de cero, pero para ello hay que comenzar a implementar medidas para 2030. También incluye las zonas de bajas emisiones para limitar la presencia de vehículos en las grandes ciudades. Dos grandes planes paralizados en plena emergencia climática.

La promesa de aumentar el gasto público en Ciencia y colocarlo en niveles del resto de los países europeos como Reino Unido o Francia. Tras la crisis económica los científicos españoles han perdido 20.000 millones de euros. Estamos con el mismo presupuesto que en el año 2006. Los socialistas prometieron que si llegaban al Gobierno el gasto en Ciencia sería del 2% del PIB, lo que invierten varios países europeos.