Alejandro Amenábar: "Me sentí identificado con Unamuno, con la tercera España"

Nueve premios Goya, un Oscar, un Globo de Oro... Pocos directores en nuestro país y fuera de él resultan tan reconocibles con sólo citar su nombre y apellido. Es el caso de Alejandro Amenábar, quien seis películas después, vuelve a la primera línea del escaparate mediático, o sea a cientos de cine en toda España, para contar en ‘Mientras dure la guerra’ una parte esencial de nuestra Historia desde los ojos de uno de los intelectuales más significados de su tiempo: Miguel de Unamuno.

Dice el director que va con pies de barro y siente el vértigo propio de estrenar el trabajo de tanto tiempo, pero que está contento con el resultado. "Cuando me meto en una historia, ya voy de cabeza. No hemos estrenado aún, pero sí me interesa saber la conexión con el tipo de cosas que buscábamos. Todas mis película las testo con el público real y esta ha funcionado", explica.

Ambientada en el verano de 1936, momento en el que su protagonista, el escritor e intelectual Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la rebelión militar que acabaría liderando el General Franco. Una circunstancia que le lleva a Unamuno a ser destituido como rector de la Universidad de Salamanca. A Aménabar le llamó la atención cómo no podía conocer esta pasaje histórico ni haberlo estudio en el Bachillerato. "Me sorprendió mi ignorancia con Unamuno, empecé a rascar en esos meses -previos a la Guerra Civil- y me sentí identificado, alguien que no quiere estar enfrentado, la tercera España", admite. "Toda esa historia, cómo se da un golpe de Estado, cómo se autocorona Franco, me resultó apasionante".

El enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray es el momento central de la cinta, un episodio épico al que se acercó con pies de plomo. "Cuando vas a hacer algo basado en hechos reales, tienes que tener cuidado. Los americanos diferencian entre basada e inspirada, esta es razonadamente basada, pero es una película. Leyendo todas las fuentes fue casi una cuestión detectivesca, no es tan fácil acotar lo que se dijo. La película está atentada a no herir sensibilidades y recoger el espíritu de lo que pasó. Que Unamuno se levantó y habló lo tengo clarísimo".

A esa tercera vía en España, en el contexto político actual, se le llama peyorativamente equidistancia. "Distinguiría entre equidistancia y ecuanimidad, la película no es equidistante, he intentado tratar con justicia a los dos bandos y entrar en la cabeza de Franco y ver qué le pasaba a ese señor. Unamuno no quería una guerra de sangre, era esa tercera España", insiste. La cinta guarda muchos paralelismos con la España de hoy. "Tuve la sensación de que no ha pasado el tiempo, Unamuno votó el Estatuto de Cataluña, están hablando de cosas que están resonando hoy. Por ejemplo, una izquierda que no se pone de acuerdo", analiza.

El auge de la ultraderecha de hoy tampoco es un caso aislado en España. "En la película se habla de Italia y Alemania, es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, EEUU tiene un dirigente como Trump que me recuerda a otros fascistas del pasado, solo en su lenguaje corporal". Precisamente el líder de Vox, Santiago Abascal, citó a Unamuno en una de sus intervenciones. Ese “ni venceréis ni convenceréis” que resonó en el Paraninfo de Salamanca en 1936. “La sensación es que las utilizamos en favor nuestro, la expresión salvar la civilización cristiana occidental la utilizó Franco, se usan sus palabras por las propias contradicciones de Unamuno".

El reparto

Karra Elejalde como Miguel de Unamuno

"Lo de Karra Elejalde es un milagro si conoces a Karra, habría encajado perfectamente como Millán Astray, es un volcán. Yo necesitaba un actor de primera, alguien que en el momento del gran discurso resonara ahora, en la gente de ahora, tiene esa naturalidad, esa humanidad. El momento en el que entraba en el maquillaje y en el vestuario entraba en el personaje. A Karra le divierten estos personajes, encorvarse, ese andar, lo describimos con un personaje mayor, él llevaba con números y colores la progresión de su vejez".

Eduard Fernández como Millán Astray

"Lo trabajé como un showman, de Millán Astray te llega que era un exaltado, un loco, un héroe para otros… es alguien que crea la Legión, que arrastra a Franco, este hombre tenía que ser un volcán y por ahí lo llevamos".

Santi Prego como Francisco Franco

"Tenía un poco de vértigo en poner voz a Franco, darle vida, encontrar un actor en el casting, que llegara sin prejuicios, que defendiera el personaje… Queríamos jugar con todos los problemas del Franco real pero que llegara a ser inquietante. Quería hacer la aproximación más realista que se haya hecho sobre Franco".