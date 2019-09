El juez Castro: "Ha habido cierto trato de favor a Urdangarin"

El juez José Castro, ya jubilado, ha valorado en Hoy por Hoy las medidas concedidas a Iñaki Urdangarin. El exjuez cree que para valorar si ha habido trato de favor al exduque de Palma hay que hacer un examen más detenido. “El trato de favor se puede producir a niveles muy distintos”, ha apuntado el juez instructor del caso Nóos. “A nivel legislativo no parece que haya habido trato de favor en tanto el artículo en el que se sustenta el juez de vigilancia en su actual redacción está vigente antes del proceso contra Urdangarin. Estaba ahí, no ha sido confeccionado a la medida del señor Urdangarin”.

A pesar de ello, Castro cree que hay otra lectura. “Otra cosa es en el nivel de los requisitos que exige el reglamento penitenciario para conceder este tipo de cosas. El artículo 117 dice que la medida en la que el programa de atención personalizada sea necesario para su tratamiento de reinserción del interno. Aquí necesario no significa conveniente. Necesario implica algo que tiene que producirse como requisito para una más adecuada reinserción social y ahí el juez de vigilancia interpreta que la situación de aislamiento del señor Urdangarin le ha sido impuesta. Yo creo que el juez de vigilancia, aunque la legalidad dice que ningún recluso puede elegir donde cumplir la condena, en el caso de Urdangarin eligió esa cárcel de mujeres. No la eligió por la gastronomía, la eligió porque le convenía y durante este tiempo, que yo sepa, no se ha quejado de su salud psíquica por el aislamiento y ningún médico ha emitido informe alguno al respecto y si se hubiera quejado estoy convencido que lo hubieran trasladado a él o a presos de otra prisión para que le hicieran compañía”.

Castro considera que ahí ha habido un trato de cierto favor si se miran ese tipo de peticiones que han sido atendidas. “Veremos si no se producen agravios comparativos con otros presos que hagan peticiones similares. Veremos si ese criterio amplio del juez de vigilancia se mantiene en peticiones similares que le hagan en el futuro otros internos. De cara al pasado esto ha ocurrido solamente, según la propia resolución, en los casos del señor Pujol y del señor Roldán”.

El artículo que menciona Castro dice que esta salida debe haber sido planificada con el interno y la junta de tratamiento, pero esta se opone. “La junta la desestima, pero el juez dice que a raíz de esta resolución podrá producirse el acuerdo entre la dirección del centro y el interno, lo relega a un trámite posterior. La resolución trata de motivar algo que causa algún resquemor. Parece bastante excepcional”, apunta Castro. “El juez de vigilancia habla de dos o tres casos concretos, no más”.

¿Está reinsertado Urdangarin?

El exjuez no está muy convencido de el Iñaki Urdangarin esté reinsertado. “El concepto de reinserción parece que un penado debe sentirse abocado a la reiteración delictiva y estas medidas de reinserción tienden a romper esa cadena, pero Urdangarin desoyó los consejos del rey, continuó haciendo lo mismo y algo me dice que si sale en libertad buscará ganarse la vida con un procedimiento que ya le resulta similar y eso es compatible con que sea una persona amable, educada y correcta. Es una persona que se mueve muy bien en los ámbitos sociales”, señala Castro, que ha explicado que en este tipo de delitos la junta de tratamiento ha dicho que el nivel de reiteración delictiva es medio alto. “El señor Urdangarin aparentemente está reinsertado, ¿la prisión ya no le haría falta? Pero haga falta o no tiene una pena que cumplir.