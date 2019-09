Esta mañana ha estado en la radio Alejandro Amenábar presentando su última película, Mientras dure la guerra. Y me he sorprendido cuando ha contado que la idea de hacerla le surgió cuando conoció, poco antes de ponerse a escribir la historia, el dramático episodio en el que Unamuno, frente a los golpistas que proclamaban la muerte de la inteligencia, pronunció el histórico “venceréis, pero no convenceréis”. Me ha sorprendido la sinceridad al reconocer su ignorancia, mientras a esa misma hora en el Congreso la autocrítica brillaba por su ausencia. Y me ha llamado la atención porque seguramente las lagunas de este hombre que avista ya los 50 pueden ser las de toda una generación que, cuando estaba en el colegio, no siempre llegaba a la guerra civil o vaya usted a saber cómo se la contaron.

Porque la memoria surfea siempre enfrentada a potentes elementos que van desde el relato interesado al olvido. Hay quienes pretenden enterrar el pasado en nombre de bienes supremos: tenemos que mirar al futuro, no debemos reabrir heridas, nos dicen. Pero no se acaba de comprender cómo se puede construir el futuro sin comprender bien los cimientos sobre los que se asienta nuestro presente. Es muy difícil medir si en esta materia es peor la ignorancia o el olvido. Amenábar, con su película, ha resuelto de una tacada el dilema. Y al llenar su laguna contribuirá a que unos restañen su ignorancia y otros, sencillamente, recuerden.