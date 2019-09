No es una anécdota ni un simple acto de propaganda. El lamentable espectáculo de ayer ante el ayuntamiento de Madrid durante el minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista sirve para recordar que VOX, que la ultraderecha, está en las instituciones y sirve para recordar que pactó con con PP y Ciudadanos para que estos consiguieran ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

Vox provocó ayer negando de nuevo la violencia machista. Ayer fue con una pancarta, pero dentro de las instituciones lo hace influyendo en leyes y decisiones y lo hace porque PP y Ciudadanos le otorgaron este papel a cambio de sus votos.

Así que, ayer, el enfrentamiento del alcalde de Madrid con uno de los líderes del partido de ultraderecha no fue más que una pantomima. Martinez Almeida se apoya en ellos para gobernar, si le indigna que VOX niegue la violencia machista que no pacte con ellos, que no permita su protagonismo en las instituciones, enfrentarse a ellos ante las cámaras es sencillamente un acto de cinismo.