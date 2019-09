Villacís, sobre el boicoteo de Vox al minuto por la mujer asesinada: "Fue una falta de humanidad"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha explicado que no ha hablado con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, tras su discusión con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ortega Smith a cuenta del boicoteo de la formación de ultraderecha al minuto de silencio por el asesinato de una mujer delante de sus hijas esta semana.

Villacís ha querido dejar claro esta mañana en 'Hoy por hoy' que le pereció bien que le dijera a Ortega Smith que ese no era el momento ni el foro para llevar a cabo sus reivindicaciones de que la violencia no tiene género. "Me pareció de tal nivel de desconsideración y de falta de humanidad, que el alcalde hizo bien. Podía no haberlo hecho", ha asegurado Villacís.

"No me gustó nada y me pareció torpe en el sentido de que cuestionar la violencia machista durante el minuto de silencio por el asesinato de una vecina de Madrid por la violencia machista. Está claro que en esto no estamos de acuerdo", ha insistido.

El boicoteo de Vox al minuto de silencio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha encarado este jueves con el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, por haberse presentado en el minuto de silencio en Cibeles por la última mujer asesinada en Madrid con una pancarta que niega la violencia de género.

"Esto es una realidad dramática, la primera causa de muerte en Madrid, y me gustaría que me hubieras comunicado que venías con una pancarta", le ha reprochado a Smith, que portaba una pancarta en la que se leía 'La violencia no tiene género'. Le ha recordado a Ortega Smith que "en 2018 un 20 por ciento de los asesinatos fueron mujeres, y es una realidad incontestable". Ha precisado que "es cierto que hay violencia intrafamiliar, pero también es cierto que un 20 por ciento es asesinato de mujeres", el ha indicado a renglón seguido.

“Sabes que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo pero no quiere decir que se puedan colocar dos pancartas distintas, qué se le va a hacer. Es una pena que no podamos llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con tu pancarta y contra todo tipo de violencia pero no se pueden poner dos pancartas”, concluyó Almeida.