Manuela Carmena: "Me alegro mucho del paso que ha dado Íñigo Errejón"

Manuela Carmena ha pasado por los estudios de la Cadena SER para, como cada lunes, dar una nueva clase de su curso de ética política, pero antes ha dado sus impresiones ante la la inminente reaparición en el ámbito estatal y de la política nacional de Íñigo Errejón.

¿Crees que acierta?

Yo creo que sí. La verdad es que me he alegrado mucho de que tome esa decisión. Cuando estaba oyendo a Mónica Oltra veía como es ha entendido ya cuál es el mensaje de Íñigo Errejón: hay que acabar con la confrontación. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una izquierda, la izquierda del PSOE, constructiva, en positivo y optimista, que lo que pretende es que toda esta serie de medidas que son necesarias, y que estuvimos apunto de poderlas conseguir, se pueden conseguir. Yo me alegro y le felicito.

¿Les vas a echar una mano?

Si puedo sí.

¿Incluso participar en la campaña?

Bueno, ya veremos. Lo que quiero decir es que en un momento en el que había como una desolación grande, el que pueda haber una alternativa diferente, que de pronto los valores tan importantes como el ceder, ponerse en el lugar del otro, buscar los objetivos comunes... Todo eso son los elementos positivos que hacen posibles los acuerdos, el diálogo... Ya sabéis que eso es lo mío y por supuesto que en esa medida procuraré poner de mí todo lo que pueda.

