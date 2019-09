La arenga de Sagrario que triunfa en WhatsApp (y que te animará a volver a votar)

Hace apenas una semana, el rey Felipe VI confirmaba, a través de un comunicado de Casa Real, que no proponía a Pedro Sánchez a la investidura tras su ronda de consultas con los principales líderes políticos del país. En dicho escrito, Zarzuela afirmaba que no existía un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados "le otorgue su confianza".

Ante la imposibilidad de crear un nuevo gobierno antes del 23 de septiembre, límite marcado en el calendario para celebrarse una segunda votación de investidura, España está abocada a nuevas Elecciones Generales. Unas elecciones, las cuartas en los últimos cuatro años, que se celebrarán previsiblemente el próximo 10 de noviembre.

La arenga de Sagrario

Una noticia que cayó como un jarro de agua fría para parte de la sociedad española, que valora abstenerse ante la imposibilidad de Pedro Sánchez de formar gobierno con el apoyo de Pablo Iglesias y Unidas Podemos. Sin embargo, cada vez son más las voces que piden acudir a las urnas y evitar así una abstención que podría llegar a ser histórica.

Entre estas voces destaca la de Sagrario, quien ha conquistado WhatsApp con una arenga mediante la que llama a la sociedad a votar una vez más. Una arenga, pronunciada por primera vez en 2016, que se ha popularizado gracias a la plataforma de mensajería instantánea para animar a la sociedad a que vuelva a las urnas el próximo mes de noviembre.

"No sé por qué me ocurre"

En primer lugar, Sagrario le explica a Juan Carlos Ortega que no sabe lo que le está pasando últimamente: "Es extraño, no sé por qué me ocurre". Lejos de ocultar esta inseguridad que le reconcome, la protagonista de esta historia dice que ha llegado el momento de ser valiente y reconocerlo. A pesar de que asegura que lleva varios días pasándolo mal, en los que ha llegado a sentirse "desplazada" por sus seres queridos, Sagrario cree que ha llegado el momento de contarlo frente a la audiencia del programa: "Me apetece y ya está, me apetece".

La protagonista de la historia asegura que en su casa le dicen que está loca. De hecho, incluso se ha llegado a plantear si es cierto: "Me tratan como una enferma... como lo que soy. A lo mejor estoy enferma". Después de un minuto explicando que está dispuesta a contarlo frente a la audiencia, Sagrario confiesa abiertamente que le apetece votar en las terceras elecciones: "Me apetece votar por tercera vez, me apetece y ya está".