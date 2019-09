"Los coches diésel deben prohibirse en 2028. En 2050 hay que tener cero emisiones de C02"

Volkswagen lidera el ránking de coches más contaminantes elaborado por Greenpeace. A la empresa alemana le siguen Renault, Nissan, Toyota, General Motors, Hyndai y Kia. Pero el informe elaborado por la ONG medioambiental se centra en el efecto que provocan las emisiones de C02 en el cambio climático. “En total, se calcula que toda la industria del automóvil, los 86 millones de vehículos que se vendieron en el año 2018, son responsables del 9% de las emisiones de gases efectos invernadero”, explicó Adrián Fernández.

“Estas emisiones aumentan cada año”, lamentó el coordinador de movilidad de Greenpeace. “Los objetivos de reducción no son vinculantes, solo lo son los de la UE. La propia ONU ya nos avisa de que tenemos que frenar el cambio climático, y que en el año 2050 tenemos que llegar a las emisiones cero de C02”.

Parece que los fabricantes de automóviles comienzan ahora a apostar por los coches eléctricos, pero, bajo el punto de vista de Fernández, se trata de “una campaña de publicidad que luego no se cumple”. “La industria del automóvil no hace más que presentar, en el Salón del automóvil de Frankfurt por ejemplo, que se celebra ahora, coches eléctricos. Pero cuando abre sus puertas al público, la mayoría de estos modelos se retiran y presentarán vehículos diésel y gasolina”, expuso.

En cuanto al papel del Gobierno en la lucha contra el Cambio Climático, el integrante de la organización sin ánimo de lucro afirma que está siendo “muy tibio”. “El Gobierno ha fijado la fecha de 2040 para dejar de vender esto vehículos, para alcanzar en 2050 la cifra de 0 emisiones. A pesar de que faltan más de 20 años, tiempo más que suficiente para asumir esta transición, el Gobierno no hace más que dar pasos atrás. Ya no habla de prohibición, sino de fijar el objetivo de 2040. Y todos sabemos que los objetivos se pueden cumplir o no cumplir”.

Greenpeace ha pedido la prohibición del diésel para 2028. “Proponemos que se dejen de vender vehículos de combustión porque es la fecha que nos permite cumplir con el objetivo de frenar el calentamiento global, y además, es la única que nos permite una renovación de la flota adecuada, de manera que ningún conductor tendría que jubilar su coche antes de tiempo”, informó el coordinador.

El nivel de contaminación de las grandes ciudades españolas, como Madrid y Barcelona tiene que disminuir, ya que “incumplen los niveles legales de contaminación”. Por eso Adrián Fernández no entiende la polémica en torno a Madrid Central y apoya la iniciativa más restrictiva anunciada para Barcelona. “Si el Ayuntamiento sigue empeñado en permitir que el que quiera seguir contaminando lo siga haciendo, no solo estará contradiciendo el sentido común y las reglas de la UE, sino que también está poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos”, concluyó.