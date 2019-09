Joan Baldoví: "Estoy dolido porque a veces en las redes se inocula mucho odio"

Tras la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones del 10 de noviembre, la batalla por la izquierda se libra ahora en los despachos, en los teléfonos y en las redes sociales. Esta tarde, Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, ha publicado este tuit, tras la decisión del partido de aliarse con Más País: "Traidor, basura, mala persona, indigno, vendido (a la banca, al PSOE, a la Sexta, a Prisa, a Escolar...). Pequeña muestra de los adjetivos con que me obsequian a mi y a Compromis por tomar una decisión democrática avalada por el 70% de nuestras bases. Estamos enfermos de odio?".

En Hora 25, Baldoví ha explicado que "estaba dolido porque a veces en las redes sociales se inocula mucho odio gratuitamente". "Hasta en mi casa teníamos discrepancias", ha reconocido el diputado, "pero las discrepancias no nos pueden llevar a ese odio que a veces se manifiesta en las redes". Dice Baldoví que "no es sano".

Sobre Errejón, Baldoví ha elogiado el discurso "brillante" del candidato de Más País, "un discurso que no mira al pasado, ni ha quién ha tenido la culpa". Eso ha dicho Baldoví que cree que "hay que mirar hacia el futuro porque si no miramos hacia el futuro no estamos cumpliendo con el contrato que contraemos con los ciudadanos".