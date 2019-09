¿Cuándo mataron a las ideologías?

Esta semana se ha publicado este titular: 'Casado aparca la ideología para apaciguar a sus barones'. Aparca la ideología. Hoy puede leerse este otro: 'Sánchez prevé que el voto de estas elecciones sea pragmático, no ideológico'. ¿Cuándo fue que murieron las ideologías?

Antes polarizaban y ahora pretenden lo contrario, pero, preguntas: ¿es que si no hay tensión no hay ideología? ¿Es más de izquierdas o de derechas quien más grita o quien lanza el titular más agresivo? Desde luego, lo ha parecido y puede que sea esa confusión la que explique estos bandazos. Pero si la respuesta es ir al centro: ¿quién dice que ser de centro implique no tener ideología?

Ciudadanos ha acusado a Pedro Sánchez de hacer ideología con los restos de Franco y, tras conocer la sentencia, le reprochó que quiera separar entre rojos y azules. Se lo reprochó a Sánchez, no al Supremo, aunque la decisión fue del tribunal. Rivera piensa que su respuesta no es ideológica, porque ideología es la que hacen los demás. Ideología sería entonces aquello que uno decide sin tener que mirar las encuestas.

Pretender una campaña sin ideología sería tanto como pretender una campaña sin política. Que a lo mejor es eso. De momento, ya lo ven: las decisiones más trascendentes las emiten los tribunales más que los parlamentos, cerrados por una u otra razón. Señales de nuestro tiempo. Y preguntas: ¿qué ideología es cuando uno renuncia a la ideología?