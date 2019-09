Nueva agresión contra una clínica de interrupción del embarazo

La clínica Dator de Madrid ha amanecido hoy con una pintada con la sigla VCR (Viva Cristo Rey) y huevos. Es una agresión más con la que algunos grupos pretenden intimidar a quienes van a abortar a pesar de que la interrupción del embarazo es un derecho reconocido.

Precisamente este miércoles hablábamos en La Ventana sobre este tipo de actos de intimidación cada vez más habituales en nuestro país y hoy ha pasado por el programa Sonia Lamas, psicóloga de la clínica que ha explicado que esta mañana se han encontrado con "lo de siempre". Ella se ha encargado de tramitar la correspondiente denuncia "y veremos el juzgado que sentido le da a esa denuncia".

En la clínica Dator de Madrid esta no es la primera vez que les ocurres esto: "El 1 de septiembre tuvimos pintadas similares tanto en la fachada de la clínica como en el suelo". El problema -explica Lamas- es que hay personas que a día de hoy aún "no entienden que interrumpir el embarazo es un derecho". En resumen: "es no legitimar los derechos de las mujeres".

"Vamos a esperar a ver qué respuesta da el juzgado pero esto es a diario en cualquiera de estos centros", explica Lamas que cuenta que "es la cruda realidad". Y precisamente el embrollo judicial es parte también del problema al que se enfrentan estas mujeres. Creen que "no tienen que ser las propias mujeres violentadas las que tengan que llevar todo el trámite judicial o penal".

Esta psicóloga explica que estos grupos radicales forman parte de un movimiento que se ve en todo el mundo y que ponen en riesgo a la gente. Y subraya: "Las administraciones se tienen que hacer cargo de la seguridad de sus ciudadanas".