La RFEF hizo público este jueves que la sanción impuesta al FC Barcelona por mantener contactos con Griezmann cuando aún era jugador del Atlético de Madrid era 300 euros, "una cantidad simbólica". El director de El Larguero, Manu Carreño, opinó al respecto.

"La norma es una chufla. Es una de esas cosas que crees que deberían quitar, porque es una tontería como un piano. Pero yo creo que lo que va a ocurrir es que el Barça se va a tener que rascar el bolsillo más. Esa es mi información, lo que creo que va a ocurrir", comenzó.

Respecto a la mediación del conflicto entre ambos clubes, la RFEF es la organización encargada. "No puede entrar la FIFA. La FIFA no entra siempre que sean dos clubes del mismo país y que se pongan de acuerdo", explicó.

El Atlético quiere alcanzar un acuerdo con el club culé para no llevar el asunto al Tribunal Supremo. Desde el club colchonero piden 120 millones de euros para zanjar el tema.

"Creo que el Atlético de Madrid, en conversaciones con el Barça, va a pagar más de 120. No sé cuánto más. Si 120, 130.. no sé cuánto. El Atlético dejará de denunciar por más dinero. Y aquí paz y después gloria. Se pondrán de acuerdo para que el asunto no lo decidan ni en la FIFA ni en los tribunales", concluyó.