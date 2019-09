Enrique Cerezo: "¿Que el Barcelona va a recurrir? Pues pongo yo los 300 euros"

Aprovechando el debate que se había generado durante el Sanedrín de El Larguero sobre la multa de 300 euros al FC Barcelona al contactar con Griezmann antes de que se acabara su contrato con el Atlético de Madrid, el presidente del mismo club, Enrique Cerezo, ha atendido a los micrófonos del programa para comentar con Manu Carreño esta decisión. "Os veo muy preocupados con el tema este. Os venía escuchando en el coche. ¿Cómo vas a discutir por 300 euros? Se pagan y ya está", comentaba entre risas.

"Nosotros lo tenemos muy claro. Hemos dejado el caso en nuestros servicios jurídicos y que ellos decidan. No sé si los abogados tienen pruebas o no, pero si trabajan será porque tienen algo", comentaba Cerezo en El Larguero, despreocupado por lo que se decida en el proceso judicial y por la multa que se le ha impuesto a los blaugranas. "Si mañana vas con dos copas en el coche y te para la policía son 300 euros, es lo mismo. Pero no entro en estas cosas, para eso están los abogados", zanjaba el presidente, quien, al enterarse que el Barça recurriría la sanción, añadió entre risas: "¿Que el Barcelona recurre? Pues pongo yo los 300 euros".

Pese a todo este proceso, Enrique Cerezo ha insistido en que "no tenemos ningún problema con Griezmann", al que le ha deseado en su nuevo club toda la suerte y éxito que en su día ha tenido en el Atlético de Madrid. El presidente ha mostrado su satisfacción y contento por el fichaje de Joao Félix, del que espera pueda marcar "uno o más goles" este sábado ante el Real Madrid. "¿120 millones por Joao Felix? Sabes lo que te digo, Manu Carreño, al final lo barato sale caro", explicó.

Tras la polémica del partido con el Mallorca, el Atlético pierde uno de sus pilares para el derbi madrileño. Álvaro Morata no podrá jugar en el Wanda tras su sanción por expulsión tras su encuentro con Salva Sevilla. "Morata es buena persona, no es de estos delanteros guerreros. Además es un gran profesional. Si se ha portado así ha tenido que ser por algo muy especial", comentaba su presidente.

En cuanto a su entrenador, Enrique Cerezo lo tiene claro: "¿Cómo vamos a discutirle nada a Simeone? Nos lo ha dado todo. Nos ha hecho sentir que somos atléticos ¿Ha hecho algo malo? El Cholo es el mejor entrenador que hay y es indiscutible su presencia en el Atleti".