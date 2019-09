Gabriel, el chico trans protagonista de la última canción de Amaral

Hace un año comenzó una historia que protagonizó un joven trans de Calatayud, Gabriel Delgado, que luchó durante meses para cambiar de nombre en el DNI: "Estaba a punto de acabar cuarto de la ESO y pensamos que era un buen momento de solicitar el cambio de nombre en mi DNI y me lo denegaron porque decían que era confuso". Pero Delgado no se rindió: "Yo no soy nadie neutro y mi nombre debía ser masculino así que decidimos recurrir".

En el camino, recibió el cariño de amigos, familia, el de su hermana, el de su madre Pilar e, inesperadamente, el de 300.000 personas que firmaron en Change.org una petición de apoyo. Llegó acompañado hasta la meta con final feliz: "Empezó esto a hacerse grande y no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados" cuenta Pilar, su madre, "los que están confundidos son ellos". Después de nueve meses de lucha le dieron la razón y permitieron el cambio de nombre.

Punto final al miedo

Gabriel cuenta que ahora ha terminado el miedo: “Voy a coger un bus y no tengo ningún tipo de reparo en enseñar mi DNI o en comprar por internet o cualquier gestión que requiera mi nombre real. Todo ese miedo se ha arrancado. Soy quien soy en absolutamente todos los ámbitos”.

Creciendo por dentro y por fuera, en un proceso vital que continúa, y que inesperadamente tiene su propia banda sonora, una canción de Amaral, Peces de Colores.

Amaral, la banda sonora de la familia

“Nos mandaron por correo la letra de esta canción y nos explicaron que Amaral se había inspirado en mi caso”, explica Gabriel. Cuando le preguntaron si quería que Amaral comentase en público quién era el verdadero protagonista de ‘Peces de colores’ lo tuvo claro: “Amaral desde siempre ha sido la banda sonora de la familia. A mí me hizo muchísima ilusión”.

Historia y canción para inspirar otras muchas vidas que necesitan color: “No solo nosotros luchamos, sino que ya hay gente que se ha inspirado en nosotros y les estamos abriendo las puertas a este mundo que no es negro, es un mundo de colores”.

Gabriel cuenta también que Amaral “ha dado mucho en el clavo. Es el mensaje es muy correcto. Hay trozos que son tal cual los siento”. Y recuerda lo evidente, aunque no para todo el mundo: “Yo no estoy ni confuso, ni perdido ni partido en dos. Yo soy uno conmigo mismo y estoy luchando por ser quien soy. Y si todo el mundo pudiera entender mi situación y la de las personas trans no nos obligarían a vivir de una forma que no es la nuestra”.