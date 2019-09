¿Tú sabes lo que es no levantar el pie del acelerador? Pues es lo que les pasa a Andreu Buenafuente y a Berto Romero desde que han empezado esta séptima temporada: no aflojan. En el Nadie Sabe Nada de esta semana empieza recuperando el terrible final de la anterior semana, cuando Andreu no pilla el chiste que todo el mundo pilló.

Haciendo acopio de una fuerza mental digna de... de... muy digna, el programa ha avanzado por temas de vital importancia como el color de la carne del pene, de la violencia extrema que se vive en las calles de Barcelona, de tecnología punta y la lectura minuciosa de una revista de la década de los años 70 dedicada al 'Misterio finito': Karma 7.