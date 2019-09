Berritxu, el loro con acento vasco que triunfa en la red

La línea que separa lo anecdótico de lo grotesco no siempre está clara. La prensa local se hace eco de acontecimientos que, en cualquier caso, nos ayudan a conocer mejor la sociedad que nos rodea. Con motivo del festival ‘Ja Bilbao! 2019’ volvemos nuestra mirada a la prensa vasca para comprender aquello de que ‘los vascos nacen donde quieren’.

La seta gigante

El periodista Íñigo Domínguez trabajó durante años en el periódico El Correo. Allí hizo callo cubriendo sucesos de todo tipo y recuerda cómo un día un vecino se acercó hasta la redacción solicitando hablar con él para pedirle que publicara una noticia sobre una seta gigante que se había encontrado. Finalmente, se publicó un breve con una foto recortada. Sin embargo, no conforme con ello, al día siguiente el vecino que había encontrado la seta llamó a la redacción para quejarse porque se había publicado que él era de un pueblo del que realmente no era y quería que el diario rectificara aquello “para que no se crecieran los del pueblo de al lado”.

Las mejores noticias locales de Euskadi