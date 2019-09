"Cuando los mejores del partido son Kroos y Thomas..."

El derbi madrileño no ha contado con gran emoción esta vez en el Wanda Metropolitano. El encuentro ha terminado con un empate a ceros que ha servido al Real Madrid para dormir como líder en solitario de La Liga y seguir invicto en la misma competición. El Atlético de Madrid se mantiene tercero, empatado a 14 puntos con el Granada que marcha segundo.

El partido no contó con ningún tipo de riesgo y, tal como indica Gustavo López en el Sanedrín, "el empate ha sido el resultado más justo". Las grandes estrellas, como Benzema, Hazard o Joao Félix no acabaron de brillar en el campo, con un encuentro que ha terminado con apenas dos tiros a puerta para cada uno de los equipos. La más clara fue para el club blanco, con un remate de cabeza de Benzema que logró salvar Oblak con una parada que ovacionó el Wanda.

"Nadie quiso arriesgar, tenían demasiado miedo al error. No forzaron el error de ninguno de los defensas. Creo que el empate fue justo. Ocasiones tuvieron, si, calidad tienen, lo que pasa es que no lo han demostrado. En lo táctico hay mucho que destacar, creo que es espectacular pero si te gusta la emoción en cuanto a ocasiones poco hubo", indicaba el ex futbolista, Gustavo López.

"Me ha gustado más la primera parte que la segunda. Cuando tienes en el campo a futbolistas del nivel de Hazard, Bale, Benzema, Diego Costa o Joao Félix y que los mejores del partido hayan sido Kroos y Thomas, con todo el respeto para los dos que han hecho un partidazo, al encuentro le ha faltado emoción, seguridad y, seguramente, mucha calidad", explicaba Antonio Romero en Carrusel Deportivo último tramo.

Uno de los jugadores más destacados del partido ha sido Joao Félix, protagonista del primer tiro a puerta y primera ocasión clara de gol para el Atlético. Simeone fue pitado por el Wanda cuando decidió el cambio del portugués por Marcos Llorente. "No ha tenido la transcendencia que tendrá en otros derbis", apuntaba Romero. "A Joao Félix hay que cuidarlo mucho, tiene 19 años", añadía Kiko Narváez.