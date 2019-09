Ramón Franco, el hermano menor "interesante y divertido" del dictador

Hoy en la sección de ‘¡Vaya historia!’, Javier Traité nos habla de Ramón Franco, el hermano menor de Francisco Franco. El “Franco guapo, el que mola, un personaje mucho menos conocido y que sin embargo me parece mil veces más interesante y divertido”

Ramón Franco empezó su carrera como su hermano, en el ejército, en infantería. En 1920 se pasa a la aviación, en la escuela aeronáutica 1920 y en 1924 recibe varias condecoraciones por su actuación en el Rif.

"Pero una simple carrera militar no era suficiente para Ramón -dice Traité-que siempre miraba más allá". Su lema ‘Plus ultra’ que daría nombre al primer vuelo transatlántico desde España hasta América. Salió junto a varios acompañantes de Palos de la Frontera el 22 enero de 1926. De allí fueron hasta Gran Canaria, después las Islas de Cabo Verde, donde aligeran y sueltan a uno de esos compañeros. Tras unos cuantos percances y 59 horas y media de vuelo, logran llegar a Buenos Aires.

Tres años después intentó el vuelo hasta Nueva York, pero esta vez tuvo que ser rescatado por unos británicos, con las consecuentes críticas de Primo de Rivera. Fue expulsado del ejército por “indeseable” y es a partir de ahí cuando se enfada y empieza a escribir con Primo de Rivera y contra la monarquía.

¿La consecuencia? Acabó preso en la cárcel de la que se fuga de una manera muy particular y dejando una carta sobre la cama dirigida a Berenguer: “Yo no he perdido ningún territorio, ni he producido por ineptitud la muerte de 10.000 españoles” y acaba “Hoy soy yunque y usted martillo; día vendrá en que usted sea yunque y yo martillo pilón”.

Más tarde se dedicaría a la política en una nueva etapa y militó en ERC, en una breve y fracasada política. El inicio de la Guerra Civil le pilla en Washington como embajador. Primero apuesta por la república, pero en cuanto su hermano toma el mando de la sublevación, se une a él.

Finalmente en 1938, en pleno vuelo sobre el Mediterráneo acabó estrellándose.