"Mi madre falleció por listeriosis, y a mi hermano, que comió la misma carne, no quieren hacerle la prueba"

La pasada semana, los dueños de Magrudis, responsables del brote de listeriosis,entraban en prisión preventiva tras descubrirse que en el mes de febrero su producto ya había dado positivo en listeria. Están siendo investigados por un supuesto delito contra la salud pública en concurso con tres homicidios por imprudencia grave, numerosas lesiones y lesiones con resultado de aborto.

Según informa FACUA, la empresa pudo distribuir unos 110.000 kilos de carne desde que comenzó a vender productos con Listeria en diciembre de 2018 hasta que el producto se retiró del mercado.

Los afectados y los abogados ya han comenzado a señalar a todas las personas y administraciones responsables. María, hija de una de las mujeres fallecidas por listeriosis, acusa a Magrudis de ser “el principal responsable” pero apunta que los organismos oficiales han dejado “mucho que desear” en la gestión del brote.

“La Consejería de Salud no ha actuado como debía. No ha dado la información necesaria al ciudadano, no ha activado la alerta cuando se debía, no ha activado los protocolos en los hospitales… En el tema de licencia y vigilancia, que le corresponde al Ayuntamiento, el problema es que ni ellos saben que es lo que le corresponde a cada uno”, expuso María en SER Consumidor, en referencia a las disputas entre el Ayuntamiento y la Junta.



La afectada afirmó que pedirán responsabilidades penales “a toda persona implicada”, ya que asegura que si el brote de listeriosis se hubiese gestionado de otra forma, “se podrían haber evitado casos como el de mi madre”. Con más de 200 afectados reconocidos, María denuncia que la realidad es otra. “Hay más afectados, pero no se les está haciendo las pruebas porque no interesa. Porque seríamos muchísimos más”, explicó. “A mi hermano no le quieren hacer la prueba. Ha comido carne mechada y mi madre ha fallecido por la misma, pero como no tiene síntomas no se la quieren hacer”.

Qué dicen los abogados

Damián Vázquez, abogado de varios afectados, en nombre de la asociación Defensor del Paciente, ya ha presentado denuncias como la de María. “Desde el primer momento ya señalamos a Magrudis como principal responsable, pero también incluimos al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Salud”, informó.



“Desde agosto ya estábamos viendo que no se estaba actuando correctamente. No se estaba protegiendo al consumidor o a los pacientes de forma adecuada. Ha habido un retraso considerable para determinar la fuente de contagio, en proclamar la alarma sanitaria y en avisar a las embarazadas”, lamentó en SER Consumidor.



El letrado denuncia la pésima gestión de la Consejería de Salud. “No se han hecho nuevos análisis. Una vez que ya se activó la alerta, hemos tenido numerosos casos de afectados que nos dicen que han acudido al hospital para hacerse análisis y no se le hace esa analítica”.

El abogado de la Asociacion El Defensor del Paciente explica que ellos, a diferencia de los organismos oficiales, sí alertaron del peligro desde el principio. "En un primer momento la Junta de Andalucía defendió a Magrudis, y ahora, mal y tarde, presentan la querella para cubrirse las espaldas". En cuanto a las penas que pedirán para la empresa, oscilan entre 1 y 4 años de prisión. "Puede haber dolo, ya que a sabiendas que tienes listeria en tus instalaciones, sigues distribuyendo el producto y poniendo en peligro a la gente". “Hemos pedido delito de homicidio imprudente y delito contra la salud pública", concluyó.