Velasco Carballo: "Quien ataca a la credibilidad del VAR hace daño a la competición"

El pasado sábado, durante el Athletic - Valencia, ocurrió algo que ya ha tenido lugar en varias ocasiones: una decisión del VAR decidió el partido. Al menos en parte, ya que 'aprobó' la decisión tomada por el árbitro asistente de no señalar fuera de juego en la acción previa al único tanto del partido, obra de Denis Cheryschev.

Lo que pasó después, no obstante, no es tan habitual. El realizador de Mediapro tiró una línea de fuera de juego independiente del VAR, propia, que parecía indicar que la posición en la jugada del gol era antirreglamentaria.

Así lo ha explicado el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Velasco Carballo en El Larguero: "En el minuto 26 del partido el Valencia marca gol. Es revisado, como todas las jugadas, después de que el árbitro haya decidido conceder el gol al entender que no hay fuera de juego. Se sigue el procedimiento habitual trazando las líneas de fuera de juego. Esa línea de fuera de juego hace ver que es una decisión correcta y avisa al árbitro de que reanude el partido dos minutos más tarde, ya que es una decisión muy fina. Reanuda el juego en el minuto 28, y en el 33 la producción televisiva tira unas líneas de supuesto fuera de juego muy parecidas a las que utiliza el proveedor del VAR. Esa línea imaginaria parece indicar que el jugador del Valencia está adelantado. La única línea oficial es la del VAR, como todos podemos entender. Después del descanso, en el minuto 55 la producción televisiva sí que muestra la línea elaborada por el sistema tecnológico del VAR y que esta correctamente etiquetada como imagen VAR y posteriormente en el minuto 62 se vuelve a mostrar".

"Hasta ahora no había sucedido y creo que todos coincidiremos en que crea confusión, dudas y creo que todos debemos trabajar en nuestras parcelas y preservar lo más valioso que tiene nuestra competición, la pureza de la misma y que todos creamos en nuestra competición", ha añadido el presidente del CTA.

Personas en el VOR y uso de móviles

Así mismo, Mediapro ha asegurado en un comunicado oficial que había más personas de las permitidas en la sala VOR, ante lo que Velasco Carballo ha sido contundente: "La ley establece que solo unas determinadas personas pueden entrar a ese espacio. Te puedo confirmar que todas las personas que han entrado a ese espacio son las autorizadas para entrar a ese espacio".

En el mismo escrito, Mediapro cuenta que se utilizaron teléfonos móviles dentro de la sala, ante lo que el presidente del CTA ha dicho: "FIFA e International Board recomendaron después del Mundial de Clubes, debido a un incidente, que debían estar en contacto los árbitros con el VAR durante los descansos del partido. No es opinión, es información, International Board recomienda que se haga. Se recomienda que si el VOR está en una furgoneta al lado del estadio, entren al vestuario en el descanso. International Board establece que si es una sala VOR centralizada como es el nuestro, que está en Las Rozas, estén en contacto por el móvil, Skype o derivados".

"El protocolo del VAR, que es público, dice que el uso del teléfono móvil dentro del VOR está permitido. Yo le he dicho a mis árbitros que por favor en el descansos cojan el teléfono móvil y hablen con los árbitros porque lo ha solicitado International Board", ha añadido.

Cuestionado sobre si la Federación ha manipulado alguna imagen en alguna ocasión, ha sido conciso y claro: "No, jamás".

Seguidamente Manu Carreño ha preguntado a Velasco Carballo si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se querellará ante Mediapro, a lo que ha respondido: "No me gustaría hablar de Mediapro ni de ninguna otra institución porque todos debemos guardar el respeto debido". Sin embargo, sí que ha asegurado: "El protocolo del VAR prohíbe que los clips de vídeo de esa sala se hagan públicos".

Mediapro - Hawk-Eye

A partir de esta temporada la empresa Hawk-Eye se encarga del VAR en España, después de que la pasada fuera gestionado por Mediapro. Sobre ello, el presidente del CTA ha opinado: "No me gusta hablar más de las personas con las que he trabajado. Fíjate lo que estamos y, te digo, lo que estoy sufriendo, y aún así me siento orgulloso de seguir en esa línea. En el Mundial, Eurocopa, Champions, Premier, Ligue 1, Bundesliga... está Hawk-Eye. Nosotros estamos muy contentos este año de tener a la empresa líder tecnológicamente en el VAR, con el máximo respeto a quienes han sido compañeros antes".

"Si intervengo un día como hoy es porque mi objetivo es proteger a los árbitros porque es proteger a la competición, y quien ataca a la credibilidad del sistema del VAR hace daño a la competición. Solo pido que las guerras se diluciden en otros ámbitos. Nos sentimos muy confortables en el ámbito de la federación, porque por principio nos protege, sea quien sea quien este a su lado. Pido que se respete la independencia de los árbitros".

Por último, nuestro colegiado, Eduardo Iturralde González ha opinado: "No se puede traspasar la línea de que haya errores a conciencia. Pongo la mano en el fuego por todos los árbitros, sé que si tengo que ir a una guerra voy con estos árbitros y esta directiva. A un árbitro le puedes decir que es muy malo, lo acepto, pero no le puedes decir que no es honesto".