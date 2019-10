Manu Carreño: "Estaba entre los mejores del mundo y ahora mismo no está"

El Real Madrid consiguió empatar ante el Brujas en la segunda parte. No obstante, su descafeinada primera parte no disipó las malas sensaciones entre la afición blanca. El director de El Larguero opinó al respecto.

"Para mí el Madrid sigue siendo una moneda al aire. O te hace un partido serio atrás o te hace un partido como el de hoy. Qué cantidad de balones ha concedido en la priemra parte", comenzó.

"Estaba siendo un seguro en estos tres últimos partidos si que apenas le tiraran a puerta y hoy... no te da seguridad en ninguna de las dos áreas. Hay días que están muy bien atrás, otros están mejor arriba", añadió. "Sigo sin ver a Hazard, todavía no ha aparecido. En algún momento aparecerá, nadie puede dudar de su calidad. Es uno de los mejores del mundo.

"Y otra cosa que me deja dudas es la portería: Courtois estaba entre los mejores porteros del mundo no hace mucho y ahora no está. Es un porterazo, pero ahora mismo no está", concluyó.