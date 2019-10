El Atlético de Madrid se impuso al Lokomotiv liderado por Joao Félix. La joven estrella colchonera firmó el primer gol y mostró la mejor versión de los del Cholo. Los analistas de Carrusel Deportivo opinaron sobre la situación del club colchonero en Champions.

Kiko Narváez: "Al principio, cuanto ha perdido dos o tres balones el Atlético se ha vuelto más impreciso y ha perdido el control del partido. Pero esta victoria va a ser muy importante para el equipo: te quita un peso y algunas obligaciones de tener que ir a ganar sí o sí. Han empezado el partido medio roto y han ido sumando arriba".

Gustavo López. " Era un partido complicado, pero no se pusieron nerviosos, no tuvieron dudas. Salieron muy intensos en la segunda mitad. Me gustaron los dos puntas, Joao Félix... es un partido con resultados muy buenos aspectos, sobre todo en resultado. Era un partido trampa, el rival venía de ganar y podía ser un campo difícil, pero lo sacó con creces".

Pablo Pinto. "El Atlético estaba dejando al principio una buena versión con los dos nueves y Joao Félix tirado en una banda".

Dani Garrido. "Me parece que Diego Costa se ha pasado cuatro pueblos con sus gestos hacia sus compañeros. Felipe le va a discutir a Savic. Partey está consiguiendo que los laterales se suelten mejor. Pero en general, el Atlético me ha encantado con momentos brillantes: de contras, de ataques... Ha sido un partido muy muy bueno".