Iván Ferreiro y Zahara, juntos en un concierto único en Madrid

Cualquiera que haya visto a Zahara cantando con Iván Ferreiro habrá comprabado la magia que desprenden. Siempre lo han hecho de forma casual, un poco improvisada, y tenían ganas de tocar juntos "todo el tiempo". Este miércoles le han puesto fecha a su concierto: será el 20 de diciembre en el pabellón 8 de Ifema bajo el título de Contrapunto. "He colaborado con mucha gente y lo que me pasa con Iván me ha pasado con muy pocas personas", reconoce Zahara, visiblemente emocionada. Ese "cariño, amor y admiración" que se profesan mutuamente se extiende a sus bandas, "su familia", que también se subirán al escenario con ellos ese día.

La idea es muy simple y muy grande a la vez. Reconocen que necesitan un poco de organización pero quiern dejar una parte importante a lo que surja en ese momento. Iván Ferreiro quiere cantar -que no bailar- Miau, miau, miau "con sus modulares" y Zahara le imagina interpretando El leñador y la chica americana, como esa vez que él se grabó en vídeo y lo compartió en redes. Además, le hace mucha ilusión cantar Turnedo con los hermanos Ferreiro. El resto del repertorio será sorpresa y no descartan canciones de algunos de los componentes de su banda o, incluso, un duelo "piano-piano" o "sinte-sinte", porque los dos están volcados con ello.

La idea de irse de gira juntos les tienta pero no es el momento para Ferreiro: "Cuando acabe ese concierto me voy para mi casa un año y medio o dos. Estoy cansado, llevo mucho tiempo de gira y tengo que preparar un disco, ¡que no tengo ni una canción!" Más adelante, no descartan nada, pero de momento, esta es una oportunidad única para disfrutar de las canciones de los dos de una forma distinta.