La principal diferencia de Más País con Podemos y el PSOE, según Íñigo Errejón

Íñigo Errejón ha reconocido en la entrevista en Hoy por Hoy que nunca ha conversado con Pedro Sánchez pero considera que "para llegar a acuerdos no tienes que irte de cañas con todo el mundo". Su partido, Más País, está trabajando en su programa y advierte que no será una sorpresa: "Trasladaremos las mismas políticas que propusimos en Madrid y que ya hemos desarrollado cuando estábamos en el gobierno de la capital de España". Pero, ante la insistencia de los últimos días sobre qué diferencias habrá entre programa y el de Unidas Podemos, quiere dejar clara una cosa: "No es por diferencias programáticas por las que volvemos a elecciones". Cree que lo que le ha faltado ha sido "un poco de sentido de realidad y pragmatismo para que no se convierta en papel mojado". Por tanto, afirma que la diferencia más importante entre Más País y Unidas Podemos y el PSOE -las dos fuerzas que no fueron capaces de ponerse de acuerdo- es "una cultura política, una actitud": "Nosotros no vamos a aspirar a un acuerdo perfecto porque es el mejor camino para que no salga ningún acuerdo", sentencia.

🔴 Directo | ¿Cuál es su programa? @ierrejon: "Queremos ser herederos de un movimiento verde. Van a ser las mismas políticas que propusimos en Madrid. No es por diferencias programáticas por las que vamos a elecciones" https://t.co/OgpUJVTWXe https://t.co/kgMTXTnxni — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) October 2, 2019

Entonces, ¿por qué votar a Errejón y no a Sánchez?

Con sus palabras, Errejón deja claro que facilitará un gobierno de Pedro Sánchez si se dan las condiciones después de las elecciones del 10-N y cabe preguntarse por qué no votar entonces al líder del PSOE en vez de a Más País. Errejón argumenta que "si se vota directamente a Pedro Sánchez uno no sabe hacia dónde va a ir esa coalición, porque podría ir hacia entenderse con Rivera o Casado", una opción que él no quiere que suceda.

"Vamos a aspirar a un acuerdo que satisfaga a una parte de las voluntades de transformación, en un sentido de justicia social, ecología y feminismo en España. Intentaremos trabajar para convencer a los socios para ir mas allá", explica Errejón. El líder de Más País no ve motivos para aplicar el 155 en Cataluña y se pregunta si "hay que suspender una autonomía por problemas de orden público".