Ter Stegen: "Luis Suárez ha callado bocas esta noche"

Ter Stegen fue uno de los grandes protagonistas del Barcelona - Inter de la fase de grupos de Champions. El portero alemán realizó una parada que evitó el primero del Inter en los primeros minutos del partido.

"Hemos sufrido al principio, es muy difícil apretarles arriba. Un gol siempre es bueno, pero en esta fase ha sido muy importante marcarles un gol. Creo que lo hemos hecho bien. Hemos sufrido, pero hemos peleado hasta el final", comenzó a explicar el alemán.

Luis Suárez fue el autor del doblete que le dio la remontada al conjunto de Ernesto Valverde. Cuando le preguntaron si el futbolista uruguayo "había callado bocas" esa noche, Ter Stegen fue contundente. "Sí, seguramente ha callado bocas". "Lo importante para él es estar concentrado en el campo. Luego sabemos quién tenemos ahí arriba. Eso es lo importante como delantero", añadió.

Respecto a las últimas tiranteces entre la directiva del club y Gerard Piqué, el portero alemán dijo que "entre el equipo y el club todo está en orden". "Yo estoy contento de estar aquí y jugar aquí. Eso es lo que me preocupa a mí. Nosotros somos un club y para ello es necesario estar todos juntos", comentó.

Sobre la polémica titularidad de la portería de la selección alemana, Ter Stegen dijo que "me lo tomo con calma". "Yo no me fijo en estas cosas, me concentro en mejorar cada día", explicó.

Por último, cuando le preguntaron si su primera parada había supuesto el primer gol del Barça, el portero lo negó. "Una parada es una parada, un gol es un gol. Estoy dando la mejor versión de mí y de vez en cuando sale así", concluyó.