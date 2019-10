Messi: "Por la pretemporada estamos pesados; no es una crítica"

El FC Barcelona cosechó otra victoria ante el Inter en la segunda jornada de Champions. Uno de los nombres protagonsitas del encuentro fue el de Leo Messi gracias a una de las asistencias que acabó en gol.

"Necesitábamos ganar porque es un grupo complicado. Ganar de local es importantísimo para pasar primero. Costó porque el Inter es un grandísimo equipo. Empezamos a generar ocasiones, aunque fue difícil. Por suerte llegaron los goles y la victoria", comenzó a explicar.

Respecto a la relación entre la plantilla y la directiva, el argentino dijo que "nosotros estamos bien". "Era importante ganar hoy y tenemos que hablar del triunfo. Nos queda el Sevilla para terminar el parón bien y olvidar el lío que se genera cuando no hay fútbol", dijo.

Sobre su relación con Griezmann, que afirmó que "no tiene relación" con Messi porque "ninguno de los dos habla mucho", dijo que "no tenemos ningún problema". "De a poquitos nos vamos soltando. Hay buena relación, somos conscientes del momento que estábamos pasando, que no era el mejor. Necesitamos esta victoria para encarrilar la situación. Esperemos que siga en esta dinámica a partir de ahora", añadió.

"Ya estamos en el camino de arreglar las cosas. Creo que si miramos a Europa, a todos los equipos les cuesta arrancar. Es por la pretemporada, estamos pesados. No es una crítica. Cuando se viaja no tenemos una base buena de entrenamientos. Cuanto más juguemos, mejor nos vamos a ir sintiendo", concluyó.