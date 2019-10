Orlando Ortega: "Lo que más rabia me da es que no es la primera vez con este atleta y no pasa nada"

Orlando Ortega consiguió el quinto puesto de la final de 100 metro vallas tras un trágico final de carrera. Cuando estaba remontando y en puestos de pódium, en las dos últimas vallas el jamaicano McLeod, en la calle de al lado de la de Ortega, cayó y trastabilló al español. El atleta pasó por El Larguero para explicar su versión.

"Realmente ni yo mismo sé explicarme todo lo que ha pasado. Sé que la Federación está apelando. A la espera de ver qué sucede. ¿Esperanzas de que se repita la carrera? Tenía esperanzas cuando escuché el disparo e iba a por el oro", explicó. "Lo que suceda lo aceptaré, al fin y al cabo son cosas que no están en mis manos. Di lo mejor de mí, de mi trabajo, y ahora a ver qué sucede", añadió.

Respecto a si se esperaba que algo así fuese a suceder, Ortega dijo que "lo tenía claro, cuando vi las posiciones de la calle". "Desde el principio sabía que iban a salir muy rápido. Pero yo confiaba en mi segunda parte para remontar la carrera".

"Me esperaba esto, lo que me da más rabia es que no es la primera vez que pasa y no se hace nada. Estamos en 2019 y pasa esto en este hermoso deporte. Todo el mundo lo sabe, los que son amantes del atletismo lo saben", añadió.

"Ahora lo que más me interesa ahora es tranquilizar a mi familia. No he podido hablar con ellos. Intentaré llamarlos porque sé que están preocupados. Gracias a Dios no pasó nada de lesión y es lo positivo que puedo sacar de esto", explicó.

Sobre si espera que se pueda repetir la carrera, Ortega dijo que "para mí la carrera ya pasó". "El momento decisivo ya pasó. Estamos hablando de un campeonato del mundo. algo para lo que trabajas un año. Por culpa de factores ajenos se estropea. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa", concluyó.