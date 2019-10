Orlando Ortega: "Han sido las horas más largas de mi vida"

Orlando Ortega ha recibido justicia en el Mundial de Doha. El español finalmente se ha llevado la medalla de bronce en la modalidad de los 110 metros valla, un metal que ha sido confirmado esta misma tarde después de los recursos de la Federación Española a la IAAF.

"La verdad ha sido un día bastante difícil, bastante duro. Por mi mente estaban pasando muchas cosas. Estaba muy alislado, muy alejado de todo. Se hizo justicia y gracias a Dios todo salió bien", indicaba el atleta, en El Larguero, tras recibir su nueva medalla.

Ortega fue perjudicado en la prueba de este miércoles por el jamaicano, Omar Mcleod, quien llegó a invadir su calle en los últimos metros de la prueba, dejando al español sin una nueva medalla antes de su participación en Tokio 2020.

"No dormí, llevo casi más de 24 horas sin dormir, no he podido descansar, no he podido pegar ojo. Ha sido muy difícil, creo que las horas más largas de mi vida, esperar el momento de qué decían, cual era la decisión final. Realmente lo único que quería era estar lejos, coger aire, respirar y estar tranquilo conmigo mismo", admitió Ortega, quien dio las gracias a todos los que se han visto involucrados en la decisión, además de todos los mensajes que le han llegado a través de las redes sociales. "Por estas cosas merece la pena seguir luchando", confesaba el atleta.

"Cuando veía cada mensaje de apoyo me decía a mí mismo: tengo que hacerme una promesa a mi mismo, le tengo que traer la medalla de Oro al pueblo de España sí o sí", explicaba emocionado el español.

De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, Ortega apunta que no hará nada de tener al jamaicano a su lado: "Si me toca al lado de Mcleod en la final de Tokyo... no soy quién para juzgar nada, tendré que salir a dar lo mejor. Hay que salir a correr y rezar de que no ocurra de nuevo un suceso así".