Los Punsetes: "El dinero en B es lo que fomenta que haya grupos muchas veces"

Aniquilación, el título del nuevo trabajo de Los Punsetes, no puede definirles mejor. El grupo no deja títere con cabeza y las doce canciones del disco mantienen la esencia de la banda, que domina la ironía como ningún otra otra. Llevan 15 años juntos pero es la primera vez que se han ido "como de campamento" a encerrarse unos días en la casa del productor Paco Loco y darle forma a los temas. La experiencia no pudo ir mejor pero, aun así, Ariadna Paniagua -la cantante- intenta sonsacar a Jorge García y Luis Fernández -guitarrista y bajista del grupo- algunos detalles escabrosos de la grabación, con más o menos éxito.

Gracias a sus preguntas, conseguimos saber que ella es es la más sospechosa del grupo, que Pedro Ruiz aceptó "a la primera" la invitación de participar en el videoclip de Vas hablando mal de mí, descubrimos quién era Miguel de Molinos, a quien dedican uno de sus temas, y su best seller en el siglo XVII, y terminan confesando que más de una vez han visto cómo se mueve el dinero negro en la música, sobre todo, si se está empezando: "Cuando empiezas a tocar, tú vas a una sala pequeña y si tienes que dar de alta a los cinco músicos y te tienen que pagar el dinero de las entradas, pierdes menos 400 euros, y si pierdes dinero, dejas de tocar. Así que muchas veces la parte en B es lo que está fomentando que haya grupos", explica Luis.

Innovadores en sus videoclips, letras y sonido, también cuentan con una parcela de puesta en escena que engatusa al público: los trajes de Ariadna. La vocalista de la banda sale a cada concierto con un vestido nuevo creado por ella. Nunca repite. "Alguna vez le he dicho que nadie se va a enterar", confiesa Jorge, pero esta labor va un paso más allá. Ariadna, publica en su cuenta de Instagram todas sus obras con modelos muy indies. Varios artistas de la escena española se visten con sus ropas e incluso hay algún punsete que ya ha caído en sus redes: Chema, el batería de la banda, se engalanó con el vestido que llevó su compañera en la Sala Wah Wah de Valencia en enero de 2015. "No nos contó que iba a ser modelo, no quiso contarlo. Ariadna y su rollo secretismo", señala Jorge. Luis reconoce que el tema provocó alguna risa en el grupo. El bajista y guitarrista no se ofrecen como modelos, pero no nos quedó claro si por celos de no ser los primeros o por vergüenza ante un cambio de look tan radical.

En Aniquilación hay, al menos, tres temazos claros: Una persona sospechosa, Idiota y Vas hablando mal de mí, pero ellos no tienen claro si son un grupo con hits y amenazan con retirar Opinión de Mierda del repertorio de su próxima gira, "por joder, para que así la gente diga eso de yo les vi cuando todavía la tocaban". Ya tienes agendada una larga lista de fechas en las que podremos comprobar si finalmente lo llevan a cabo. Arrancan el 18 de octubre en Las Armas (Zaragoza), con una parada muy especial el 10 de enero en la sala Riviera de Madrid.